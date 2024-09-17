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Правительство за счет налога на безопасность получит миллиарды евро

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Министры правительства Эстонии комментируют бюджетные решения. Таллинн, 17 сентября 2024 года.
Министры правительства Эстонии комментируют бюджетные решения. Таллинн, 17 сентября 2024 года. Фото: Tairo Lutter

По прогнозу Министерства финансов, за четыре года налог на безопасность принесет в государственную казну в общей сложности почти 2,5 миллиарда евро.

Большую часть этой суммы составит двухпроцентный рост подоходного налога с физических лиц. Изменение вступит в силу в 2026 году, сообщает rus.postimees.ee.

На втором месте - повышение налога с оборота до 24 процентов в середине следующего года и лишь на третьем - налог на прибыль предприятий.

Налог на безопасность будет действовать до конца 2028 года. Останется ли временный налог навсегда, пока неизвестно.

Более высокий налог с оборота должен за три с половиной года принести в государственную казну в общей сложности 842 миллиона евро. Увеличение подоходного налога за три года даст 1,1 миллиарда евро, а налог на прибыль предприятий даст почти полмиллиарда евро.

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