Правительство за счет налога на безопасность получит миллиарды евро

Большую часть этой суммы составит двухпроцентный рост подоходного налога с физических лиц. Изменение вступит в силу в 2026 году, сообщает rus.postimees.ee.

На втором месте - повышение налога с оборота до 24 процентов в середине следующего года и лишь на третьем - налог на прибыль предприятий.

Налог на безопасность будет действовать до конца 2028 года. Останется ли временный налог навсегда, пока неизвестно.

Более высокий налог с оборота должен за три с половиной года принести в государственную казну в общей сложности 842 миллиона евро. Увеличение подоходного налога за три года даст 1,1 миллиарда евро, а налог на прибыль предприятий даст почти полмиллиарда евро.