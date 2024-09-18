Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) обновил свою веб-карту случаев дорожного страхования, которая позволяет искать дорожно-транспортные происшествия по месту, времени и ситуации, а также скачивать данные о соответствующих случаях.
Веб-карта случаев дорожного страхования позволяет изучать дорожно-транспортные происшествия в районе проживания
По словам менеджера LKF по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, любой желающий может воспользоваться веб-картой, чтобы узнать дорожную ситуацию в районе проживания или в другом интересующем его регионе.
«Среди прочего, это поможет родителям понять, где есть опасные участки дорожного движения на пути их ребенка в школу. Эта информация также используется руководителями дорожных служб и геодезистами для планирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и оценки рисков», отметила Рейметс. «Место страхового случая, тип ситуации, время происшествия и размер ущерба могут использоваться для анализа возможных причин и степени тяжести дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому можно будет быстрее отреагировать, если в каком-то месте участятся дорожно-транспортные происшествия», пояснила Рейметс.
Сайт с обновленной веб-картой случаев дорожного страхования https://kaart.lkf.ee/ доступен пользователям компьютеров и смартфонов. Данные можно скачивать в виде файла csv.
По словам менеджера Inges Kindlustus по продуктам страхования транспортных средств Кристьяна Синикаса, страховые компании учитывают регионы дорожно-транспортных происшествий при установлении расценок дорожного страхования. «Если транспортное средство используется в основном в Таллинне и Харьюском уезде, где происходит половина всех случаев дорожного страхования в Эстонии и риск попасть в дорожно-транспортное происшествие выше, то и страховой взнос в рамках дорожного страхования будет немного выше, чем, например, для владельца автомобиля на Хийумаа. Помимо региона, на цену дорожного страхования влияет и ряд других параметров, таких как предыдущий ущерб, нанесенный автовладельцем, возраст и тип транспортного средства, мощность мотора и так далее», сказал Кристьян Синикас.
Данные веб-карты о страховых случаях в рамках дорожного страхования берутся из регистра дорожного страхования Эстонии и содержат округленные суммы ущерба. Эти данные не содержат случаев добровольного страхования транспортного средства (каско). Данные в регистре дорожного страхования постоянно обновляются, поэтому выписки из регистра за разные периоды времени могут не совпадать. Данные веб-карты обновляется еженедельно.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.