Михайловская ярмарка наполнит центр Йыхви ярмарочной суетой в последнюю субботу сентября

XV Михайловская ярмарка начнется в 10.00 с веселого концерта Йыхвиского биг-бенда в саду Йыхвиской церкви св. Михаила. В 11.00 в церкви будет играть на органе Светлана Веренич, а в 14.00 там же выступит Маарья-Лийс Илус вместе с Якко Мальтисом, который будет аккомпанировать певице на рояле. Билеты на концерт Маарьи-Лийс Илус можно будет приобрести на месте. Открыт будет музей йыхвиской церкви-крепости.

У церкви св. Михаила на улице Раквере и на променаде Йыхвика откроется возможность купить сельскохозяйственную и садово-огородную продукцию, саженцы и рассаду, рукоделие и натуральные продукты, а также насладиться вкусной ярмарочной едой.

Помимо этого, возможность приобрести достойное чтиво в лице прочитанных книг предоставит Йыхвиская центральная библиотека, она же пригласит в литературную палатку, где состоится презентация вышедшей из-под пера Мадиса Туудера книги "Narva-Jõesuu teejuht" ("Путеводитель по Нарва-Йыэсуу").

В 12.00-13.00 Общество Йыхвиского музея и Йыхвиская центральная библиотека организуют в церковном саду занятия для детей, проведя мастер-класс по изготовлению осенних открыток. В 13.00-14.00 состоится посвященное Дням наследия игровое историческое путешествие "Muistsed kauba- ja rännuteed" ("Древние торговые пути и маршруты путешествий"). Кроме того, во рву у Йыхвиской церкви св. Михаила можно будет пострелять из лука.

Традиция проведения Михайловских ярмарок в Йыхви уходит в 1920 год. Эту традицию возродило Общество Йыхвиского музея в 2010 году.

Мероприятие поддерживают также Йыхвиское волостное управление и Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры".