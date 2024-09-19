Спектакль "... ja Toila kuused kohavad" ("...Селенье в ёловых лесах!"), который в следующее воскресенье сыграют один-единственный раз, будет посвящен не творчеству Игоря Северянина, а жизни поэта в Тойла, приправленной его любовью к женщинам и спиртному.

Один-единственный раз

Спектакль Тойлаского народного театра "... ja Toila kuused kohavad" ("...Селенье в ёловых лесах!") можно будет увидеть в воскресенье, 29 сентября в 17.00 в Тойласком народном доме.

Игорь Северянин (гражданская фамилия Лотарев) - живший в Эстонии русский поэт и переводчик поэзии, родившийся 16 мая 1887 года в Санкт-Петербурге. С 1913 года Северянин проводил каждое лето, а с 1918 года уже постоянно жил в Эстонии, главным образом в Тойла. Избранный королем поэтов на конкурсе поэтического чтения в Москве, Северянин переехал в Тойла после революции 1917 года в России, а до того постоянно отдыхал здесь летом и в детстве, и во взрослой жизни.

В Тойла на вечере музыки и декламации 31-летний поэт познакомился с 17-летней местной девушкой Фелиссой Круут, музыкальность и обаяние которой произвели на него неизгладимое впечатление, и русский поэт навсегда остался в Эстонии.

После заключения брака в 1921 году их дом на улице Пикк в Тойла стал летним пристанищем для многих эстонских писателей: здесь бывали Хенрик Виснапуу, Вальмар Адамс, Марие Ундер с Артуром Адсоном, а также Фридеберт Туглас с женой Эло.

Текст и постановка: Лембит Притс.

В ролях:

Игорь Северянин - Тарво Нургамаа

Мать Игоря - Эви Пинна

Люба (жена Игоря) - Хельги Винни

Фелисса (жена Игоря) - Хелена Охак

Отец Фелиссы - Хейкки Покк

Мать Фелиссы - Реэни Пайник

Евдокия (любовница Игоря) - Силья Сарап

Карл Мориц Адамс (поэт из России) - Аллан Оя

Госпожа Коренди - Анне Вариксоо

Спектакль в двух действиях. Открыто кафе и выставка в старой пожарке. Билет - 10 евро. Для дошкольников, которые будут сидеть на коленях у родителей, билет покупать не нужно. Билеты можно купить в Тойлаской библиотеке и на месте за час до спектакля.