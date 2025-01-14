Рок-опера "Kohtla-Järve" - как часть идентитета идавирусцев

Если легендарный спортивный репортер Лембиту Куузе выдвинул в свое время идею, что каждый настоящий эстонский мужчина посмотрел в театре "Эстония" "Бал в "Савойе", имеет кожаный пиджак и пробежал Тартуский марафон, то, перефразируя его, можно сказать, что настоящий идавирусец имеет кофту с надписью "Ida-Viru patrioot", пробежал полумарафон на Нарвском городском забеге и посмотрел рок-оперу "Kohtla-Järve".