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Рок-опера "Kohtla-Järve" - как часть идентитета идавирусцев

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Исполнение рок-оперы "Kohtla-Järve" в субботу в Йыхвиском концертном доме собрало полный зал благодарной публики.
Исполнение рок-оперы "Kohtla-Järve" в субботу в Йыхвиском концертном доме собрало полный зал благодарной публики. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если легендарный спортивный репортер Лембиту Куузе выдвинул в свое время идею, что каждый настоящий эстонский мужчина посмотрел в театре "Эстония" "Бал в "Савойе", имеет кожаный пиджак и пробежал Тартуский марафон, то, перефразируя его, можно сказать, что настоящий идавирусец имеет кофту с надписью "Ida-Viru patrioot", пробежал полумарафон на Нарвском городском забеге и посмотрел рок-оперу "Kohtla-Järve".

Два предыдущих исполнения рок-оперы - в ноябре в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в минувшую субботу в Йыхвиском концертном доме - прошли с аншлагом и заслужили жарких оваций и множества слов похвалы.

Похоже, что автору либретто и режиссеру рок-оперы Неэме Кунингасу удалось уловить идентитет и ощущения идавирусцев, которые посредством музыки Сийма Аймла и слов Аапо Ильвеса, а также под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии представили и на сцене таким образом, что это затронуло струны души и чувства связанных с Ида-Вирумаа людей.

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