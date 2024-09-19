Час вопросов в Кохтла-Ярвеском горуправлении и осенний пикник

В обсуждении актуальных вопросов, которое рассчитано на час, примут участие мэр Хенри Казело, вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов, вице-мэр по экономическому развитию Александр Кейвабу и вице-мэр по образованию и культуре Алевтина Ермакова. Не имеющие возможности прийти на место могут задать свой вопрос через страницу горуправления в "Фейсбуке" или на городском сайте - ответы будут озвучены.

С 13.00 общение с городскими властями можно будет продолжить в неформальной обстановке на осеннем пикнике в общественном огороде, который был создан в конце июня на Тууслари парк, 1 (за зданием Кохтла-Ярвеского городского управления). Все необходимое для пикника нужно принести с собой.

Общественный огород - это 17 деревянных ящиков, заполненных разными насаждениями. В пятницу предлагают собрать урожай, поделиться впечатлениями и мнениями о начинании, возможно, уже сейчас забронировать ящики для посадок на следующий сезон или отказаться от использования нынешних. В гости ждут специалиста по городскому огородничеству из Таллинна, которая расскажет о развитии подобной деятельности в столице и готова ответить на вопросы начинающих городских огородников.