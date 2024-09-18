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Родитель из Ида-Вирумаа требует суд разрешить его ребенку входить в автобус с самокатом

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Самокаты
Самокаты Фото: Publicitātes foto

Житель Ида-Вирумаа требует в суде обязать обслуживающее местные автобусные линии предприятие пускать его ребенка в автобус с самокатом.

В рамках первичной правовой защиты суд разрешил ребенку входить в автобус вместе со своим двухколесным транспортным средством, сообщил в среду, 18 сентября, еженедельник Eesti Ekspress.

Однако окончательное решение по жалобе пока не принято.

В исковом заявлении отмечается, что если ребенка не пускают в автобус вместе с самокатом, то у него не получается вовремя добраться на занятия по интересам. Суд счел беспокойство родителя обоснованным.

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