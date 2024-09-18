Родитель из Ида-Вирумаа требует суд разрешить его ребенку входить в автобус с самокатом

В рамках первичной правовой защиты суд разрешил ребенку входить в автобус вместе со своим двухколесным транспортным средством, сообщил в среду, 18 сентября, еженедельник Eesti Ekspress .

Однако окончательное решение по жалобе пока не принято.

В исковом заявлении отмечается, что если ребенка не пускают в автобус вместе с самокатом, то у него не получается вовремя добраться на занятия по интересам. Суд счел беспокойство родителя обоснованным.