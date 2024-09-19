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Кладбище Рауди становится тесным

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Кладбище Рауди будет заполнено в ближайшие несколько лет, и к этому времени город Кохтла-Ярве должен подготовить новое кладбище.
Кладбище Рауди будет заполнено в ближайшие несколько лет, и к этому времени город Кохтла-Ярве должен подготовить новое кладбище. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские городские власти ищут возможность расширить кладбище и одновременно место, где можно было бы разбить новое кладбище.

Кладбище Рауди было построено, вероятно, во второй половине 1970-х годов, говорит городской архитектор Рита Буренкова. Точную дату строительства кладбища можно узнать в архивах.

В настоящее время под кладбищем находится около 60 гектаров земли. Точнее, настолько велика территория, детальная планировка которой была составлена около десяти лет назад. Фактически под захоронения можно использовать около 50 гектаров. Остальная часть либо с высоким уровнем грунтовых вод, либо слишком камениста или холмиста, либо по каким-то другим причинам не подходит для этих целей.

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