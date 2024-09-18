Сколько людей зарабатывает больше, чем Вы?

Чем мне может быть полезна информация о децилях зарплаты?

Данные о децилях зарплаты, как приведенные в этой статье, так и остальные, опубликованы также в таблице PA111 статистической базы данных. В той же таблице можно получить информацию о средних зарплатах, медианах и децилях в разных сферах деятельности. Таким образом, каждый может сопоставить свою зарплату с приведенными значениями. Например, рассмотрим работника с зарплатой в 1450 евро. Изучив информацию о децилях, мы увидим, что этот человек находится между четвертой (1400 евро) и пятой (1641) ступенью зарплатной лестницы. С учетом того, что 1400 евро является значением четвертой децили, мы можем прийти к выводу, что, вероятно, чуть больше 40% работников зарабатывает меньше этого человека и чуть больше половины работников получают больше. При этом в случае работника с зарплатой в 4000 евро мы можем сказать, что он относится к тем 10%, кто получает самую высокую зарплату в Эстонии.