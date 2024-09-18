Связанные с зарплатами темы интересуют многих, однако понимание некоторых терминов вызывает сложности. „Школа данных“ Департамента статистики возвращается из летнего отпуска и попытается разобрать эти запутанные понятия! Посмотрим на лестницу зарплат в Эстонии и узнаем, сколько людей зарабатывает больше и сколько — меньше средней зарплаты, а также разберем, что такое дециль заработной платы.
Сколько людей зарабатывает больше, чем Вы?
, специалист по данным
В конце августа эстонские СМИ взбудоражила статья Департамента статистики, в которой говорилось о том, что во втором квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 2007 евро. В частности обсуждалось, зарабатывает ли в Эстонии кто-то больше 2000 евро в месяц, и если да, то сколько у нас таких людей. Отмечалось, что средняя зарплата повышается из-за работников с очень высокими зарплатами, прежде всего политиков и чиновников.
Наблюдение о том, что на среднюю зарплату влияют отдельные очень высокие (как и очень низкие) значения, конечно, верно. При расчете средней зарплаты сумма всех выплаченных зарплат делится на число получателей зарплаты, при этом учитываются как рабочая нагрузка, так и число отработанных дней. Таким образом, отдельное очень высокое значение действительно может повысить средний показатель, а отдельное очень низкое значение — его снизить. По этой причине Департамент статистики вместе со средней брутто-зарплатой публикует также информацию о медианной зарплате, которая во втором квартале 2024 года составила 1641 евро. Медианная зарплата — это зарплата, меньше и больше которой зарабатывает равное количество людей. Иными словами, у одной половины наемных работников зарплата выше 1641 евро, у другой — ниже. В случае как средней, так и медианной зарплаты Департамент статистики публикует брутто-сумму, приведенную на полное рабочее время.
Во втором квартале 2024 года разница между средней и медианной зарплатой составила 366 евро. Следовательно, средняя зарплата выше медианной на 22%. Разница между средней и медианной зарплатой за последние три года увеличилась, однако в той же степени возросли также средняя и медианная зарплата. Например, за три года медианная зарплата выросла на 441 евро, средняя зарплата — на 531 евро. Если заглянуть в прошлое, то мы увидим, что во втором квартале 2021 года разница между медианной и средней зарплатой составила 23% от медианной зарплаты, т. е. была пропорционально равной значению 2024 года.
Чем мне может быть полезна информация о децилях зарплаты?
Данные о децилях зарплаты, как приведенные в этой статье, так и остальные, опубликованы также в таблице PA111 статистической базы данных. В той же таблице можно получить информацию о средних зарплатах, медианах и децилях в разных сферах деятельности. Таким образом, каждый может сопоставить свою зарплату с приведенными значениями. Например, рассмотрим работника с зарплатой в 1450 евро. Изучив информацию о децилях, мы увидим, что этот человек находится между четвертой (1400 евро) и пятой (1641) ступенью зарплатной лестницы. С учетом того, что 1400 евро является значением четвертой децили, мы можем прийти к выводу, что, вероятно, чуть больше 40% работников зарабатывает меньше этого человека и чуть больше половины работников получают больше. При этом в случае работника с зарплатой в 4000 евро мы можем сказать, что он относится к тем 10%, кто получает самую высокую зарплату в Эстонии.