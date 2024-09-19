На этой неделе награды получили девять спасателей, которые как в прошлом году, так и в нынешнем вызволили из огня и воды людей, оказавшихся в опасности в Ида-Вирумаа.
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Девяти идавирусцам, спасшим людей из огня и воды, вручили медали
В Ида-Вирумаа медаль за спасение жизни получили
Медаль "За спасение жизни" II степени - вручается в знак признания храбрости и героизма, проявленных при спасении жизни людей при втором спасении.
- Денис Петров - командир группы Йыхвиской спасательной команды,
- Кирилл Давиденко - спасатель Йыхвиской спасательной команды,
- Сергей Пёлля - спасатель Силламяэской спасательной команды,
- Антон Лукичев - старший Силламяэской спасательной команды.
Медаль "За спасение жизни" III степени - вручается в знак признания храбрости и героизма, проявленных при спасении жизни людей при первом спасении.
- Никита Горлов - спасатель Нарвской спасательной команды,
- Артур Габриэль - старший Йыхвиской спасательной команды,
- Андрей Бунцуков - частное лицо,
- Алексей Вилейто - спасатель Силламяэской спасательной команды,
- Григорий Давыдов - спасатель Силламяэской спасательной команды.