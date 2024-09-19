Девяти идавирусцам, спасшим людей из огня и воды, вручили медали

2 января этого года спасателям пришлось поспешить на улицу Кеск в Силламяэ, где горела квартира, в которой, возможно, еще находились люди. Пламя вырывалось из окон гостиной квартиры. Из-за дыма в квартире ничего не было видно и были слышны хлопки. Спасатели Силламяэской спасательной команды Сергей Пёлля, Антон Лукичев, Алексей Вилейто и Григорий Давыдов вывели из прихожей квартиры живыми двух человек и спасли двух находившихся в квартире кошек.