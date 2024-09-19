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Девяти идавирусцам, спасшим людей из огня и воды, вручили медали

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3 августа прошлого года на пляже Йоаорг в Нарве работавший спасателем Никита Горлов вместе со своим напарником Андреем Бунцуковым спас нетрезвого мужчину, который пошел купаться и начал тонуть.
3 августа прошлого года на пляже Йоаорг в Нарве работавший спасателем Никита Горлов вместе со своим напарником Андреем Бунцуковым спас нетрезвого мужчину, который пошел купаться и начал тонуть. Фото: ILJA SMIRNOV / PÄÄSTEAMET

На этой неделе награды получили девять спасателей, которые как в прошлом году, так и в нынешнем вызволили из огня и воды людей, оказавшихся в опасности в Ида-Вирумаа.

В Ида-Вирумаа медаль за спасение жизни получили

Медаль "За спасение жизни" II степени - вручается в знак признания храбрости и героизма, проявленных при спасении жизни людей при втором спасении.

  • Денис Петров - командир группы Йыхвиской спасательной команды,
  • Кирилл Давиденко - спасатель Йыхвиской спасательной команды,
  • Сергей Пёлля - спасатель Силламяэской спасательной команды,
  • Антон Лукичев - старший Силламяэской спасательной команды.

Медаль "За спасение жизни" III степени - вручается в знак признания храбрости и героизма, проявленных при спасении жизни людей при первом спасении.

  • Никита Горлов - спасатель Нарвской спасательной команды,
  • Артур Габриэль - старший Йыхвиской спасательной команды,
  • Андрей Бунцуков - частное лицо,
  • Алексей Вилейто - спасатель Силламяэской спасательной команды,
  • Григорий Давыдов - спасатель Силламяэской спасательной команды.

2 января этого года спасателям пришлось поспешить на улицу Кеск в Силламяэ, где горела квартира, в которой, возможно, еще находились люди. Пламя вырывалось из окон гостиной квартиры. Из-за дыма в квартире ничего не было видно и были слышны хлопки. Спасатели Силламяэской спасательной команды Сергей Пёлля, Антон Лукичев, Алексей Вилейто и Григорий Давыдов вывели из прихожей квартиры живыми двух человек и спасли двух находившихся в квартире кошек.

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