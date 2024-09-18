Кохтла-Ярве ищет подходящее место для остановки автобусов дальнего следования

Цель строительства автобусного павильона - улучшить автобусное сообщение между Кохтла-Ярве, Таллинном и Тарту, создав для жителей города более комфортные возможности поездок между этими городами и родным городом. Со строительством нового автобусного павильона город надеется, что маршруты автобусов дальнего следования будут пролегать также через город Кохтла-Ярве.