Комиссия горсобрания Кохтла-Ярве по развитию и хозяйству обсуждала в этот понедельник выбор мест, подходящих для строительства нового автобусного павильона.
Кохтла-Ярве ищет подходящее место для остановки автобусов дальнего следования
Цель строительства автобусного павильона - улучшить автобусное сообщение между Кохтла-Ярве, Таллинном и Тарту, создав для жителей города более комфортные возможности поездок между этими городами и родным городом. Со строительством нового автобусного павильона город надеется, что маршруты автобусов дальнего следования будут пролегать также через город Кохтла-Ярве.
Комиссия решила спросить мнение жителей города Кохтла-Ярве о возможных местах строительства автобусного павильона. Предложения можно подавать в комиссию по э-почте: arengu.majanduskomisjon@kjlv.ee или обычным письмом по адресу: Кескаллеэ, 19, Кохтла-Ярве. Комиссия ждет предложений до 30 сентября.