ПЕРЕДОВИЦА От климатических баталий может пострадать все общество

Мадизе отмечает, что вряд ли кто-то в Эстонии хочет плохого будущего для следующих поколений, но при достижении климатических целей никого не следует отталкивать, потому что это порождает дух противоречия. "Важно избегать ссор между поколениями. Едва ли здесь кто-то знает кого-то, кому действительно безразлична судьба будущих поколений и Эстонии. Приказы и запреты с тоталитарным привкусом и чрезмерные ограничения фундаментальных прав собственников и предпринимателей вызывают протест. Это, в свою очередь, может означать отказ от необходимых изменений, что является серьезной неудачей. То, что такое возможно, подтверждает опыт с наступлением чрезмерной политкорректности и культуры отмены: общество не стало безопаснее, напротив, возникли крайности", - констатировала она.