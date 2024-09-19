Канцлер права Юлле Мадизе в своем ежегодном обзоре предупреждает, что при достижении климатических целей нельзя пренебрегать конституционными правами различных групп населения. Если кто-то пострадает слишком сильно, это может привести к ненужной конфронтации, в результате чего реальная цель будет отодвинута на задний план, а крайние популисты все больше будут набирать силу в стране, как это уже произошло в некоторых частях Европы.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ От климатических баталий может пострадать все общество
Мадизе отмечает, что вряд ли кто-то в Эстонии хочет плохого будущего для следующих поколений, но при достижении климатических целей никого не следует отталкивать, потому что это порождает дух противоречия. "Важно избегать ссор между поколениями. Едва ли здесь кто-то знает кого-то, кому действительно безразлична судьба будущих поколений и Эстонии. Приказы и запреты с тоталитарным привкусом и чрезмерные ограничения фундаментальных прав собственников и предпринимателей вызывают протест. Это, в свою очередь, может означать отказ от необходимых изменений, что является серьезной неудачей. То, что такое возможно, подтверждает опыт с наступлением чрезмерной политкорректности и культуры отмены: общество не стало безопаснее, напротив, возникли крайности", - констатировала она.
В Ида-Вирумаа в последние годы государство чересчур перестаралось с притеснением промышленности. В результате были потеряны тысячи рабочих мест, а меры по смягчению последствий оказались минимальными. Политики больше занимались лозунговой экологической кампанией, не имеющей реального содержания. На фоне этого несколько удивительно, что социальная напряженность не достигла точки кипения. Но такой государственный климатический активизм, безусловно, поспособствовал разочарованию и отчуждению людей от государства.