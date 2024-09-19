Владимир Свет: "Я верю, что реновация квартирных домов в Ида-Вирумаа наберет обороты"

- По вашему предложению правительство договорилось о том, как распределить 500 миллионов евро, которые, предположительно, будут заработаны в последующие годы на продаже квот CO2. Львиная доля этих денег пойдет на строительство железной дороги "Rail Baltica". В то же время самыми крупными покупателями квот являются действующие в Ида-Вирумаа сланцевые предприятия. Почему так мало этих денег вернется обратно в Ида-Вирумаа?

- Из этих 500 миллионов 100 миллионов оставлены сейчас в резерве на то время, когда будет принят закон о климатически устойчивой экономике, который определит как обязанности, так и ожидания. Еще не решено, насколько большая часть из этих 100 миллионов евро придет в Ида-Вирумаа, но я думаю, что довольно большая.