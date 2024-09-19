ОДИН ВОПРОС Когда будет избран новый руководитель муниципального предприятия "OSK Grupp"?

Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:

- Я говорил Владимиру Чужасу [член горсобрания и председатель совета "OSK Grupp"], что имеется много хороших кандидатов, но они никак не могут принять решение. Бросать монету - орел или решка - тоже нельзя. Один кандидат, например, сильнее в бумажном хозяйстве, другой обладает инженерными знаниями, у одного знание эстонского языка лучше, а у другого хуже. Решение должен принять все же сам совет, все они - народные депутаты. Горуправление не может подсказать им, кого выбрать.

Между тем поступила также информация о некоторых кандидатах, что резюме у них, конечно, красивое, но, к примеру, на своем прежнем месте работы они справлялись не очень хорошо, или еще что-то. Тогда картина запуталась еще больше и принятие решения еще больше осложнилось.

Я понял, что для принятия решения может потребоваться еще неделя или две.