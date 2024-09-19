В Кохтла-Ярве уже около двух месяцев длится конкурс на замещение должности руководителя занимающегося коммунальным хозяйством муниципального предприятия "OSK Grupp", которая освободилась после того, как состоящий из политиков городского властного союза совет, назначенный на должность нынешним горуправлением, решил отстранить от должности Дениса Вершинина, входящего в оппозицию горсобрания.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда будет избран новый руководитель муниципального предприятия "OSK Grupp"?
Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:
- Я говорил Владимиру Чужасу [член горсобрания и председатель совета "OSK Grupp"], что имеется много хороших кандидатов, но они никак не могут принять решение. Бросать монету - орел или решка - тоже нельзя. Один кандидат, например, сильнее в бумажном хозяйстве, другой обладает инженерными знаниями, у одного знание эстонского языка лучше, а у другого хуже. Решение должен принять все же сам совет, все они - народные депутаты. Горуправление не может подсказать им, кого выбрать.
Между тем поступила также информация о некоторых кандидатах, что резюме у них, конечно, красивое, но, к примеру, на своем прежнем месте работы они справлялись не очень хорошо, или еще что-то. Тогда картина запуталась еще больше и принятие решения еще больше осложнилось.
Я понял, что для принятия решения может потребоваться еще неделя или две.