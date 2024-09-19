В Старой Нарве дети ходят учиться через стройплощадку, шум добирается до классов

Самым большим в Нарве дорожно-строительным объектом этого года является реконструкция участков улиц Вестервалли, Краави, Карья, Харидузе, Ваеселапсе. Речь идет о довольно большом жилом и образовательном квартале в районе Старого города, в котором расположены Нарвская эстонская гимназия, две основные школы, одна музыкальная школа и один детский сад. Большинство из них - новостройки этого года.

В том оживленном месте всегда остро стояла проблема как с узкими подъездными дорогами, так и с парковочными местами. Ситуация складывалась в школьные часы пик опасная, так что власти Нарвы взялись за решение локальной транспортной проблемы. Договор о перестройке дорог, которая приведет к упорядочиванию уличного движения в том числе рядом с образовательными учреждениями, подписан 7 мая нынешнего года с ТОО "Nordic Road" по итогам конкурса.