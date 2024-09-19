70% граждан чувствуют, что правительство изматывает народ

В последнем опросе, проведенном по заказу Института общественных исследований, участников попросили выразить мнение относительно заявления, прозвучавшего в речи президента Алар Кариса по случаю 33-й годовщины восстановления независимости: "Многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой. Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается". Вопрос не приписывал цитату президенту и не упоминал его имя; цитата была представлена фразой: "В последней речи в честь годовщины прозвучало мнение".

Сначала респондентов спросили: "Согласны ли вы с данным мнением?" 12% ответили "нет" или "скорее нет", 80% – "скорее да" или "да", а 8% затруднились с ответом.

С мнением, прозвучавшим в речи президента, согласны 90% сторонников Isamaa, 85% – EKRE, 84% – Социал-демократической партии, 80% – Центристской партии, 77% – Eesti 200 и 62% – Партии реформ.

Затем респондентов спросили: "Лично вы чувствуете, что правительство стало врагом, который изматывает народ?" На это 22% ответили "нет" или "скорее нет", 70% – "скорее да" или "да", а 7% затруднились с ответом.

Лично воспринимают правительство как врага, который изматывает народ, 90% сторонников EKRE, 88% избирателей Центристской партии, 88% – Isamaa, 67% – Eesti 200, 54% – Социал-демократической партии и 22% сторонников Партии реформ.

Сравнение ответов на оба вопроса по партийным предпочтениям показывает, что, хотя большинство сторонников Партии реформ действительно считают, что правительство для некоторых людей стало врагом, который их изнуряет, они сами этого не ощущают.

Опрос Norstat был проведен онлайн 17 сентября среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем принял участие 1001 респондент.