Представитель Эстонской православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) направил в Министерство внутренних дел текст своего обновленного устава, однако, по словам канцлера министерства Тармо Мийлитса, церковь не в полной мере оправдала ожидания государства.
Государство: влияние Московского патриархата в Эстонии должно полностью исчезнуть
В письме, отправленном епископу Тартускому, викарию Таллиннской епархии Даниилу, Мийлитс заявил, что МВД все еще прорабатывает текст присланного им устава в силу трудоемкости анализа, но уже сейчас ясно, что ожидания государства не оправдались, пишет rus.err.
"Первоначальная общая оценка заключается в том, что представленный текст не в полной мере соответствует ясному ожиданию, выраженному государством на состоявшихся ранее встречах, в отношении того, что нынешняя Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвет все связи с Русской православной церковью (Московским патриархатом). В своем письме вы сообщаете, что работали над тем, чтобы уменьшить административное влияние Русской православной церкви в тексте устава. Ожидания государства, основанные на заявлении Рийгикогу об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию России, заключаются в том, что это влияние будет полностью упразднено", – пояснил Мийлитс.
Мийлитс также заявил, что министерство обеспокоено и критично относится к тому, что ЭПЦ МП по-прежнему пытается опираться на Томос, выданный Патриархом Алексием II в 1993 году. (Томос – изданный Священным Синодом документ в Православной церкви, провозглашающий или восстанавливающий автокефалию либо автономию поместной церкви – прим. ред.)
"Этот документ противоречив по своей сути, так как, с одной стороны, формулирует административную независимость церкви, а с другой – предусматривает утверждение решений и главы церкви патриархом, а также обязательство действовать в соответствии с постановлениями Священного Синода Московского патриархата, а также указами патриарха Московского и всея Руси", – отметил Мийлитс.
Мийлитс также подтвердил, что министерство продолжит работу по анализу текста устава ЭПЦ МП и составлению выводов и в ближайшее время ответит церкви.
"Мы также признаем выраженное в вашем письме подтверждение того, что вы продолжите общение с Эстонской Апостольско-Православной Церковью, и надеемся вскоре услышать о развитии событий в этой области", – сказал Мийлитс.
Совет ЭПЦ МП на заседании 20 августа принял свой новый устав, из которого убрал ссылку на Московский патриархат и заявил о желании принять новое название – "Эстонская Православная Церковь". По поводу нового названия викарий Таллиннской епархии Даниил сообщил, что оно указано в Томосе патриарха Алексия от 1993 года.
В конце июля представители МВД и ЭПЦ МП договорились о дальнейших шагах по ослаблению и ликвидации влияния Московского патриархата в Эстонии.
Затем ЭПЦ МП представила свои предложения по отделению от Московского патриархата в два этапа. В первую очередь планировалось изменить действующий устав, а на втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольско-Православной Церковью, чтобы найти пути объединения всех эстонских православных под единой церковью в будущем.
В то же время епископ Даниил в августе сообщил ERR, что у ЭПЦ МП волей-неволей сохранятся определенные канонические связи с Московским патриархатом.