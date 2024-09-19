Государство: влияние Московского патриархата в Эстонии должно полностью исчезнуть

В письме, отправленном епископу Тартускому, викарию Таллиннской епархии Даниилу, Мийлитс заявил, что МВД все еще прорабатывает текст присланного им устава в силу трудоемкости анализа, но уже сейчас ясно, что ожидания государства не оправдались, пишет rus.err.

"Первоначальная общая оценка заключается в том, что представленный текст не в полной мере соответствует ясному ожиданию, выраженному государством на состоявшихся ранее встречах, в отношении того, что нынешняя Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвет все связи с Русской православной церковью (Московским патриархатом). В своем письме вы сообщаете, что работали над тем, чтобы уменьшить административное влияние Русской православной церкви в тексте устава. Ожидания государства, основанные на заявлении Рийгикогу об объявлении Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию России, заключаются в том, что это влияние будет полностью упразднено", – пояснил Мийлитс.

Мийлитс также заявил, что министерство обеспокоено и критично относится к тому, что ЭПЦ МП по-прежнему пытается опираться на Томос, выданный Патриархом Алексием II в 1993 году. (Томос – изданный Священным Синодом документ в Православной церкви, провозглашающий или восстанавливающий автокефалию либо автономию поместной церкви – прим. ред.)