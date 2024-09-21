ОПРОС Оправданно ли повышение акциза на алкоголь и табачные изделия?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ниина НИКОЛЬСКАЯ, пенсионер: - В нашей семье никто не курит и спиртное если и бывает, то по праздникам, поэтому не зацикливаемся на этом вопросе. Мне трудно ответить, оправданно или нет, но сама думаю, что повышение акциза не поможет уменьшить потребление. Неоднократно ведь так было, что цены поднимали, но кто выпивал много, тот и продолжал. Каждый человек должен сам с собой бороться. Все зависит от человека и от семьи.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юрий ФЕДЮКИН, пенсионер: - Вопрос не по адресу - не пью и не курю. Повышение акциза не будет способствовать уменьшению потребления алкоголя и табака - кто пил, то и будет, кто курил, тот продолжит, пока сам не решит остановиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Райво ТУВИКЕ, безработный: - Не знаю, оправданно или нет, но лично я не против, что от нас, курильщиков, государство забирает денег побольше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга ПАРТ, оптометрист: - Конечно оправданно. Это вредные привычки, и, может быть, действительно надо как-то воздействовать на то, чтобы люди меньше пили и курили. Но не уверена, что если курильщикам придется побольше платить, то меньше сигарет покупать будут...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арно КИРС, пенсионер: - С одной стороны, оправданно. Но с другой, я не уверен, что это принесет выгоду государству, может быть, наоборот - люди станут искать возможность купить подешевле и может распространяться черный рынок.