Повышение ставки налога с оборота и акциза на алкоголь приведет к оживлению приграничной торговли, доля которой в общем потреблении спиртного в Эстонии, по оценке Министерства финансов, может вырасти в полтора раза.
Минфин: повышение НСО и акциза на алкоголь приведет к росту приграничной торговли спиртным
Неделю назад Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому помимо уже узаконенного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в ближайшие два года ставки будут дополнительно увеличены на 5% и в итоге вырастут на 10%. В 2027 и 2028 году вновь ожидается 5%-й рост алкогольных и табачных акцизов, пишет rus.err.
По словам аналитика службы государственных финансов Минфина Мерлийн Лаос, на поведении потребителей скажется и увеличение ставки налога с оборота.
"В результате это неизбежно приведет к росту приграничной торговли. Мы не ожидаем большого увеличения, как это было в 2018 году, на который пришелся пик, поскольку цены все-таки вырастут не так высоко", - сказала Лаос.
Если по итогам этого года жители Эстонии ввезут из Латвии 8% слабого и 12% крепкого алкоголя, то в 2026 эта доля может вырасти в полтора раза. Лаос отмечает, что прогноз учитывает также иррациональный выбор, поскольку и в предыдущее десятилетие эстонские налоги уходили к южным соседям, в том числе под воздействием эмоций.
"Свою роль здесь играет сознательность людей. Если им достаточно сказать, что акциз на спиртное вырастет, то обязательно найдутся те, кто сразу решит отправляться за покупками на латвийскую границу. Возможно, они и не посмотрят, каким, на самом деле, был рост цен", - отметила Лаос.
Так, полулитровая банка пива за пару лет подорожает на 10, а бутылка водки - на 30 центов, и все это на фоне падения покупательной способности населения.
"С одной стороны, у нас не так много свободных денег, чтобы лишний раз отправляться в путь, а с другой, реальное падение покупательной способности, может быть, и подтолкнет нас к поездке в Латвию", - сказала Лаос.
В то же время торговцам на латвийской границе не стоит надеяться на то, что их продажи спиртного вырастут в полтора раза, поскольку потребление алкоголя в Эстонии последние два года падает, по большей части из-за снижения доходов потребителей, и эта тенденция будет сохраняться. Поэтому, по прогнозу Министерства финансов, приграничная торговля будет расти не таким быстрыми темпами: доля пива к 2026 году вырастет на 38%, а крепкого алкоголя - на 22%.
Минфин ожидает изменений и в поведении финских туристов. Через два года северные соседи будут покупать у нас на 14% меньше крепких и на 24% - слабоалкогольных напитков.
На финнов, безусловно, повлияла их собственная алкогольная политика. В начале этого года они снизили ставку акциза на пиво, а к лету были ослаблены ограничения на продажу спиртного. Теперь в обычных магазинах разрешено продавать слабые спиртные напитки с более высоким процентом алкоголя.