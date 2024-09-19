Минфин: повышение НСО и акциза на алкоголь приведет к росту приграничной торговли спиртным

Неделю назад Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому помимо уже узаконенного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в ближайшие два года ставки будут дополнительно увеличены на 5% и в итоге вырастут на 10%. В 2027 и 2028 году вновь ожидается 5%-й рост алкогольных и табачных акцизов, пишет rus.err.

По словам аналитика службы государственных финансов Минфина Мерлийн Лаос, на поведении потребителей скажется и увеличение ставки налога с оборота.

"В результате это неизбежно приведет к росту приграничной торговли. Мы не ожидаем большого увеличения, как это было в 2018 году, на который пришелся пик, поскольку цены все-таки вырастут не так высоко", - сказала Лаос.

Если по итогам этого года жители Эстонии ввезут из Латвии 8% слабого и 12% крепкого алкоголя, то в 2026 эта доля может вырасти в полтора раза. Лаос отмечает, что прогноз учитывает также иррациональный выбор, поскольку и в предыдущее десятилетие эстонские налоги уходили к южным соседям, в том числе под воздействием эмоций.

"Свою роль здесь играет сознательность людей. Если им достаточно сказать, что акциз на спиртное вырастет, то обязательно найдутся те, кто сразу решит отправляться за покупками на латвийскую границу. Возможно, они и не посмотрят, каким, на самом деле, был рост цен", - отметила Лаос.