Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

* В священной дубраве в деревне Паулику в 18.00 - концерт солнцестояния. Выступают юные жители Йыхвиской волости Инес Рейзи и Лизанн Сёэт, а также гости Лийзи Койксон и Эрик Пярноя. Вход бесплатный. Бесплатный автобус отправляется в 17.30 от здания Йыхвиского волостного управления и в 17.40 от Таммикуского народного дома. По окончании мероприятия можно вернуться в Йыхви на автобусе.