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Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

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Хоккей.
Хоккей. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 20 сентября.

* В священной дубраве в деревне Паулику в 18.00 - концерт солнцестояния. Выступают юные жители Йыхвиской волости Инес Рейзи и Лизанн Сёэт, а также гости Лийзи Койксон и Эрик Пярноя. Вход бесплатный. Бесплатный автобус отправляется в 17.30 от здания Йыхвиского волостного управления и в 17.40 от Таммикуского народного дома. По окончании мероприятия можно вернуться в Йыхви на автобусе.

* В Нарвском ледовом холле - этап Континентального кубка Европы по хоккею с шайбой: 15.00 - "Energija Elektrenai" (Литва) - "Skautafelag Reykjavikur" (Исландия), 19.00 - "PSK" (Нарва) - "CH Jaca" (Испания).

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