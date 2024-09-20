Мошенники обвели вокруг пальца в Ида-Вирумаа новую жертву

После этого ей позвонили якобы из отдела безопасности "Swedbank" и сообщили, что совершена попытка заполучить доступ к ее расчетному счету.

Для того чтобы ее деньги остались целы, женщину попросили перевести их на новый счет.

Женщине начали давать указания, и она действовала в соответствии с ними, увеличив лимит перевода денег.

В общем она сделала три перевода. Причиненный мошенничеством ущерб превысил 13000 евро.