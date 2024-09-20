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Мошенники обвели вокруг пальца в Ида-Вирумаа новую жертву

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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полицию обратилась 71-летняя женщина, которой позвонили неизвестные и заявили, что заканчивается срок действия номера ее мобильного телефона в "Telia" и для его продления необходимо обновить договор.

После этого ей позвонили якобы из отдела безопасности "Swedbank" и сообщили, что совершена попытка заполучить доступ к ее расчетному счету.

Для того чтобы ее деньги остались целы, женщину попросили перевести их на новый счет.

Женщине начали давать указания, и она действовала в соответствии с ними, увеличив лимит перевода денег.

В общем она сделала три перевода. Причиненный мошенничеством ущерб превысил 13000 евро.

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