Мошенники обвели вокруг пальца в Ида-Вирумаа новую жертву

В полицию обратилась 71-летняя женщина, которой позвонили неизвестные и заявили, что заканчивается срок действия номера ее мобильного телефона в "Telia" и для его продления необходимо обновить договор.
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После этого ей позвонили якобы из отдела безопасности "Swedbank" и сообщили, что совершена попытка заполучить доступ к ее расчетному счету.
Для того чтобы ее деньги остались целы, женщину попросили перевести их на новый счет.
Женщине начали давать указания, и она действовала в соответствии с ними, увеличив лимит перевода денег.
В общем она сделала три перевода. Причиненный мошенничеством ущерб превысил 13000 евро.