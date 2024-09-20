Пожар на свалке в Уйкала, который начался ранним утром в пятницу, к полудю удалось потушить.
Пожар на свалке в Уйкала потушен
В полдень спасатели проверили место возгорания, новых очагов возгорания обнаружено не было. Работы по тушению на полигоне Уикала завершились в пятницу в 13.19. Представители свалки остались осмотреть место пожара.
Всего в южной части свалки горело 600 квадратных метров. Причиной возгорания мусорной свалки может быть самовозгорание, поскольку в течение дня на этом же участке проводились земляные работы по переработке.
Рано утром в пятницу свалка Уйкала, на которой Департамент окружающей среды только что запретил прием отходов, снова загорелась.
20 сентября в 3.29 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Уйкала. По оценкам спасателей, площадь возгорания на склоне свалки составила около 200 квадратных метров, огонь быстро распространялся.
К 4.36 утра крупное пламя было потушено, и работы продолжились на двух участках.
К 6.48 площадь пожара оценивалась в 600 квадратных метров, пожар был взят под контроль.
К работам по тушению был привлечен экскаватор фирмы-владельца. Работы по тушению продолжаются.
Пожар тушили спасательные отряды Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Кивиыли.
"Северное Побережье" писало на этой неделе, что Департамент окружающей среды запретил прием отходов на свалке Уйкала, поскольку у них нет одного из необходимых сертификатов.
Ранее Департамент окружающей среды ограничил прием туда различных видов отходов из-за нарушений, а компания-владелец «Эковир» надеялась устранить недостатки к осени.
Раньше на свалке было несколько пожаров, последний из них этой весной, когда на тушение большого пожара, начавшегося 22 мая, потребовалось семь суток.