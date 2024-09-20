19 сентября в Силламяэ 40-летний мужчина ударил своего приемного ребенка. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
В Силламяэ ударили ребенка, в Кохтла-Ярве - мужчину, в Нарве - женщину
В тот же день в Кохтла-Ярве между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого пострадал 58-летний мужчина. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Также 19 сентября женщина, проживающая в Нарве, сообщила, что ее партнер ударил ее.
По всем случаям были возбуждены уголовные дела.