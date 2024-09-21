Вирве Осила: Смелость или высокомерие?

"Сокращать нужно все же за счет бедных - их ведь гораздо больше, да и потребностей у них меньше". Вирве Осила

В наше время на словах поддерживаются честность и открытость, так зачем же наводить тут тень на плетень. Возможно, при повышении налогов отцам государства следует учитывать подход, основанный на потребностях, а затем объяснять это. Однако если министр финансов, более половины своей сознательной жизни просидевший на зарплате у народа (причем на весьма привлекательной зарплате), не сумел накопить сбережений, то возникает вопрос, как он сможет управиться с финансовыми делами государства. Но это пустяк. Важно было иметь смелость признаться.

Да и зарплаты министров и депутатов Рийгикогу в ближайшее время наверняка вырастут. Сокращать нужно все же за счет бедных - их ведь гораздо больше, да и потребностей у них меньше. И что самое главное: бедный человек более умело распоряжается небольшими деньгами, чем те, кто уже потерял счет своим деньгам.