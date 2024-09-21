Говорят, смелый старт - это половина победы. Некоторые смельчаки даже одерживают полную победу.
Вирве Осила: Смелость или высокомерие?
В последнее время политики особенно смелы: они думают, говорят, даже действуют без сомнений и страха. Недавно председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания проявил особую смелость: сначала он убедил членов горсобрания единогласно повысить зарплату мэру и членам горуправы, а затем призвал других местных народных депутатов сделать то же самое. Социал-демократы (в первых рядах которых состоит тот самый председатель, являющийся также членом Рийгикогу), как известно, считают себя большими защитниками бедных и угнетенных, и поэтому некоторые невежды вроде меня могут задаться вопросом, каким образом мэра Кохтла-Ярве угнетают и насколько бедным он был до повышения зарплаты. Что тут скажешь, насколько отзывчивы эти обычные люди или чем они довольствуются.
"Политик должен иметь смелость принимать непопулярные решения", - заявил уважаемый депутат, не упомянув о том, что его партия также осмеливается распространять довольно популистские лозунги. Получается, что на первом месте стоят слова, а не дела.
Мэру Нарвы очень понравился призыв главы Кохтла-Ярвеского горсобрания, и он даже осмелился сказать, что не откажется от повышения зарплаты, поскольку нынешняя зарплата в четыре тысячи евро отстала от времени. Доходы жителей Кохтла-Ярве и Нарвы тоже не поспевают за временем, тем более что плата за кружки по интересам увеличивается пропорционально зарплатам руководителей, но признание этой истины было бы для отцов города слишком большой смелостью. Не стоит также слишком перегибать палку.
Мой отец с юных лет учил меня, что правду нужно говорить, даже когда это трудно. Именно поэтому я и восхищаюсь нашим министром финансов, который осмелился признаться перед страной и народом, что у него вообще нет денег. Бедности не стоит стыдиться, но привкус некоторого смущения все же напрашивается на язык.
Для меня это признание стало облегчением, ведь если уж такой высокопоставленный чиновник гол как сокол, то в моей бедности нет ничего необычного. И теперь, похоже, я нахожусь в гораздо лучшем положении: я не употребляю консервы, могу купить молоко, хлеб и овощи, а иногда позволяю себе ломтик местной ветчины или куриную ножку "Tallegg". Такое меню еще и полезнее для здоровья.
Когда-то давно соседский парень попросил у меня взаймы денег на водку. Я тогда сказала, что если бы он попросил на хлеб, я бы дала. На что он вздохнул, мол, на хлеб ведь стыдно просить.
Правители нашего бедного государства тоже могли бы честно признаться, для чего на самом деле взимаются налоги. Пойдет ли налог на автомобили на смягчение последствий изменения климата, повышение акцизов на бензин - на улучшение дорог, а налог на гособорону - на фактическое увеличение оборонных вооружений, или же эти налоги пополнят государственную казну, откуда затем будут распределены на развитие радикальной инновации или реализацию других странных проектов.
"Сокращать нужно все же за счет бедных - их ведь гораздо больше, да и потребностей у них меньше".Вирве Осила
В наше время на словах поддерживаются честность и открытость, так зачем же наводить тут тень на плетень. Возможно, при повышении налогов отцам государства следует учитывать подход, основанный на потребностях, а затем объяснять это. Однако если министр финансов, более половины своей сознательной жизни просидевший на зарплате у народа (причем на весьма привлекательной зарплате), не сумел накопить сбережений, то возникает вопрос, как он сможет управиться с финансовыми делами государства. Но это пустяк. Важно было иметь смелость признаться.
Да и зарплаты министров и депутатов Рийгикогу в ближайшее время наверняка вырастут. Сокращать нужно все же за счет бедных - их ведь гораздо больше, да и потребностей у них меньше. И что самое главное: бедный человек более умело распоряжается небольшими деньгами, чем те, кто уже потерял счет своим деньгам.
Осенний сезон Рийгикогу только начался, возможно, скоро мы увидим и услышим все больше смелых заявлений вместе с убедительными цифрами. Министры социальной защиты, здоровья и труда уже сделали первые смелые заявления: одна лихо урезает пособия и даже говорит, что если один из супругов - неработающий, то поддержка больничной кассы не будет на него распространяться, потому что обеспеченный человек должен быть в состоянии сам оплачивать свое лечение. Но что, если человек не работает не потому, что он богат, а из-за больного члена семьи или собственного слабого здоровья? Кто и как будет это контролировать? Другая повышает плату за визит к врачу, заявляя, что это должны оплачивать налогоплательщики. Черт возьми, налогоплательщики и так оплачивают жилье и блага министров!
Ранним утром 16 сентября я слушала "Vikerraadio" и мне запомнилось одно очень смелое заявление известного столичного семейного врача, предложившего не беспокоить квалифицированных семейных врачей, которые и так перегружены, из-за простых проблем со здоровьем. "Не обращайтесь к семейному врачу, если у вас на коже появились подозрительные пятна, трещинки между пальцами ног, ангина или мучают хронические боли в спине. Посоветуйтесь с фармацевтами или членами семьи и лечитесь сами" - таков был призыв к людям настолько необразованным, что они смеют докучать образованным врачам своими проблемами со здоровьем. Слушая этот пафосный призыв, я вспомнила, что в свое время именно в случае подозрительных пятен на коже и других неизвестных проблем со здоровьем людям рекомендовалось обращаться к семейному врачу, чтобы вовремя узнать причину своего состояния, и не плакаться потом о последствиях.
Я также с полувосхищением смотрю на тех смелых политиков, которые так легко меняют свое мировоззрение. Скачок от центристов к соцдемам еще можно считать прыжком среднего школьника, но от центристов к отечественникам или реформистам, и тем пуще из EKRE к центристам кажется уже свершением уровня Дюплантиса.
Здесь я пытаюсь понять, как ориентироваться в ментальном ландшафте всех этих смельчаков: следует ли мне использовать прямой или боковой взгляд, перестать слушать радио или смотреть телевизор и читать только газеты? Потому что понимание этого затянувшегося противоречивого налогового фестиваля, на сегодня уже огорчившего многих людей, является настолько сложным политическим пилотажем, что каждая новая придумка взвинчивает нервы и заставляет учащенно биться сердце, но бедная старушка с хроническими заболеваниями больше не смеет также обратиться к врачу.