Департамент призывает сообщать об агрессивных методах продажи на дому

Согласно закону, агрессивным считается прием по продаже товаров на дому, если он притесняет или чрезмерно влияет на потребителя, тем самым существенно ограничивая свободу выбора потребителя или влияя на его поведение в отношении товара или услуги, что приводит потребителя к принятию решения о сделке, которое он не принял бы, находясь вне этих условий. Чрезмерное влияние - это использование более сильного положения продавца с точки зрения оказания давления на потребителя таким образом, который существенно ограничивает его способность сделать осознанный выбор.

«Ко мне домой пришел торговый представитель и предложил мне исключительную возможность купить замечательный бытовой прибор по выгодной цене в 1980 евро. Он сразу же начал представлять товар и давил на меня, чтобы я поскорее приняла решение, утверждая, что предложение действительно только сегодня. Я чувствовала, что должна купить этот товар, потому что он специально пришел ко мне, и мне было неловко отказать ему. Он был очень убедителен. Он не рассказал мне об условиях договора, и позже, когда я захотела вернуть товар, я узнала, что отказ от договора будет стоить денег».