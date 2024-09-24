Анвар Самост: Денег нет! Или все-таки нет цели?

Президент остро сказал: "Многие люди воспринимают правительство как врага, который изнуряет народ. Это опасный процесс, который нельзя списывать просто на счет заблуждения. Люди хотят понять, почему их обременяют налогами и как используются их деньги. Недостаточно утверждения, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, однако и люди должны ощущать ее как правильную и справедливую".

Однако способность взглянуть на себя со стороны очень важна. Совместно с торжественным объявлением, что достигнута договоренность о повышении налогов, три ведущих коалиционных политика заявили на этой неделе, что проект бюджета будет готов в течение недели и до этого его детали сообщать не будут. Но почему-то правительство сочло нужным сделать исключение для одной конкретной статьи госбюджетных расходов и проинформировало о выделении двух миллионов евро на запуск железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой. Тут можно было бы подумать о словах президента и понять, что эти два миллиона попадают в один контекст с миллионом, на который было урезано детское образование по интересам.