Еще до того, как составление госбюджета начало доминировать в новостях, президент Алар Карис произнес в годовщину восстановления независимости речь, в которой указал на противоречие, которое все острее бросается в глаза. С одной стороны, налогоплательщик ежедневно слышит от политиков, что денег нет. С другой стороны, тот же налогоплательщик видит часто производимые расходы из госбюджета, которые трудно было бы понять и объяснить даже в случае, если бы экономика росла и в госказне имелись излишки.
Анвар Самост: Денег нет! Или все-таки нет цели?
К этому добавляется все яснее ощущаемое противоречие между мандатом, выданным на выборах тем, кто осуществляют законодательную и исполнительную власть, и реально претворяемой в жизнь агендой.
Президент остро сказал: "Многие люди воспринимают правительство как врага, который изнуряет народ. Это опасный процесс, который нельзя списывать просто на счет заблуждения. Люди хотят понять, почему их обременяют налогами и как используются их деньги. Недостаточно утверждения, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, однако и люди должны ощущать ее как правильную и справедливую".
Управлять тяжело, особенно в поляризованной и критически настроенной среде, каковой является государственное правление. Может возникнуть картина мира, изображающая прессу, оппозицию и предпринимателей врагами или дураками. Лучшим примером является министр Юрген Лиги.
Однако способность взглянуть на себя со стороны очень важна. Совместно с торжественным объявлением, что достигнута договоренность о повышении налогов, три ведущих коалиционных политика заявили на этой неделе, что проект бюджета будет готов в течение недели и до этого его детали сообщать не будут. Но почему-то правительство сочло нужным сделать исключение для одной конкретной статьи госбюджетных расходов и проинформировало о выделении двух миллионов евро на запуск железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой. Тут можно было бы подумать о словах президента и понять, что эти два миллиона попадают в один контекст с миллионом, на который было урезано детское образование по интересам.
Это простой пример. А что должен думать о неизбежности повышения налогов человек, который узнает о том, что высокопоставленные чиновники регулярно занимаются инноспринтом, хакатоном, спринтом опытного дизайна и практиками шерпов? Или о том, что госканцелярия проводит программу развития радикальной инновации для высокопоставленных руководителей, чтобы "строить сети и платформы, подбадривать и поддерживать поиск новых решений, давать возможность пробовать и испытывать занятия, тотально отличающиеся от прежних"?
"Ни одна из партий на выборах не обещала затопить принадлежащие налогоплательщику леса за деньги того же налогоплательщика".Анвар Самост, журналист
Само собой должны бы возникнуть вопросы также у членов правительства и народных депутатов. Если ни о чем другом, то хотя бы о том, насколько правдоподобно возможно объяснить избирателям повышение налога с оборота и подоходного налога, а также уменьшение семейных пособий без урезания госбюджетных расходов на хакатоны и программы развития радикальной инновации?
Самым убедительным сигналом является поступок. Наверняка мотивация чиновников при поиске возможностей урезания оказалась бы в разы выше, если бы министры первым делом прекратили или хотя бы поставили на паузу все расходы на комфорт и моду в своей подотчетной области. В практике экономии в частном секторе злосчастным примером является превращение офисных кофейных машин в платные, однако это оказало большую помощь в подаче сигнала.
Сигналом служит также картина 50 гектаров умышленно затопленного леса, в котором деревья в прямом смысле слова умирают стоя. На это страшно смотреть, однако цена этого высока также в денежном выражении.
Ни одна из партий на выборах не обещала затопить принадлежащие налогоплательщику леса за деньги того же налогоплательщика. Умерший лес является символом власти чиновников, взявших на себя роль формирователей политики. Одновременно эти чиновники внимательно следят за тем, кто те смельчаки, которые "неправильно" думают и критикуют их выбор, сделанный на основании их мировоззренческих предпочтений.
"Идеал объединения окружающей среды чудесным образом превратился в государственную политику, и в последней программе деятельности по влажным лесам планируется превратить уже 22400 гектаров леса в болота.
Эти бесстрастные цифры вылились теперь во впечатляющие кадры болота Ёэрди. Никто не хочет читать в газете скучные цифры и стратегические обзоры, а потом удивляются: как же такое могло получиться? Министерство климата воспринимает выражение "затопление лесов", как личное оскорбление", - написала в "Maaleht" моя коллега Мари Картау.
Как сказал бы Леннарт Мери, президент не только дал диагноз высокомерному разъяснению и диссонансу между повышением налогов и урезанием расходов, а указал также на отсутствие цели. Если политики не в состоянии изложить на словах цель Эстонии или считают таковой сбалансированность госбюджета, то от власти выигрывают чиновники и активисты. Хорошего хакатона всем нам.