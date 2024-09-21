После того как российские пограничники убрали с реки Нарва четверть сотни пограничных буев, установленных эстонскими пограничниками, десятки и десятки эстонских владельцев лодок, плавающих по реке, были оштрафованы местными властями за нарушение контрольной линии. По утверждению эстонской полиции, отсутствие буев не является оправданием для пересечения линии границы.
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Россияне украли пограничные буи, эстонских лодочников штрафуют за нарушение границы
В ночь на 23 мая российские пограничники демонтировали на реке Нарва между Нарвой и Нарва-Йыэсуу буи, которые были установлены в эстонских водах для обозначения судоходного маршрута. Позднее эстонские власти заявили, что, хотя во время снятия буев пограничники знали об этом, они поняли, что это провокация, и поэтому решили не препятствовать демонтажу буев.