Россияне украли пограничные буи, эстонских лодочников штрафуют за нарушение границы

В ночь на 23 мая российские пограничники демонтировали на реке Нарва между Нарвой и Нарва-Йыэсуу буи, которые были установлены в эстонских водах для обозначения судоходного маршрута. Позднее эстонские власти заявили, что, хотя во время снятия буев пограничники знали об этом, они поняли, что это провокация, и поэтому решили не препятствовать демонтажу буев.