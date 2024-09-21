ПЕРЕДОВИЦА Как самоуправления Ида-Вирумаа превратили интересы жителей в деньги

В начале века государство безвозмездно передало самоуправлениям региона построенную им современную Уйкаласкую свалку, полагая, что утилизация отходов в Ида-Вирумаа представляет собой достаточный общий интерес, которым смогут заниматься здешние города и волости вместе, исходя из интересов жителей и предприятий.

Однако уже вскоре самоуправления начали продавать свои акции Осипенко. Первым это сделал, конечно, Кохтла-Ярве, руководители которого в то время придерживались явно схожих с бизнесменом взглядов. Но затем последовали и другие. Например, Кохтлаская волость продала свои акции, чтобы вложить деньги в ремонт мызы Кукрузе. В итоге подходящего назначения для мызы не нашлось, как и арендатора. И купить ее пока тоже никто не захотел.

До последнего момента контрольный пакет акций принадлежал Йыхвиской волости, но дюжину лет назад Йыхви тоже продал свои акции, чтобы на вырученные деньги отремонтировать нынешнее здание волостного управления.

Много лет назад такого сценария опасались, поскольку переход в частную собственность означает, что у владельца пропадает социальный аспект управления отходами, ведь он нацелен только на получение максимальной прибыли.

В Йыхви тоже не все были согласны с этой продажей, считая, что самоуправления могут направить деньги, заработанные за счет свалки, на развитие отходного хозяйства, в то время как частный владелец заинтересован прежде всего в выводе денег.

И частный владелец в целях зарабатывания денег действительно в течение многих лет обманывал государство, сваливая груды мусора под видом временной площадки для складирования отходов, за что он не должен был платить экологические платы, но мог взимать плату с владельцев отходов. Но проблемы у владельца, компании "Ekovir", накапливаются: сложности с выполнением экологических требований, пожары, задолженности по налогам, огромный убыток. И неизвестно, к чему все это приведет.