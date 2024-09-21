Нарвский жилищный девелопмент оказался воздушным замком, а город остался в суде с носом

Эта история началась еще около 20 лет назад, когда город Нарва и ТОО "Aleana Kinnisvara" подписали договор о купле-продаже с правом обратной покупки принадлежащей городу недвижимости по улице Пушкина, 64. В 2015 году договор изменили, и, в соответствии с ним, город произвел отчуждение этой недвижимости в пользу "Aleana Kinnisvara". Девелопер, в свою очередь, обязался сделать в недвижимость инвестиции в объеме 5496404 евро в соответствии с оговоренным графиком, построив там индивидуальное и рядное жилье. Первую часть инвестиции в размере 134215 евро фирма должна была сделать не позднее 12 августа 2020 года.