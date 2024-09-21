Директором Ярвеской школы временно станет молодой и признанный школьный директор Кармо Курвитс

Министерство образования и науки подтвердило, что Курвитс назначен исполняющим обязанности директора Ярвеской школы с субботы этой недели. В ближайшие месяцы министерство планирует объявить конкурс на должность директора Ярвеской школы.

38-летний Курвитс возглавлял Вырускую государственную гимназию с 2014 года до конца июля этого года. До этого он был завучем в Тартуской художественной гимназии и гимназии Мийны Хярма. В 2017 году Курвитс был удостоен премии президента республики в области образования - награды, присуждаемой заслуженным деятелям образования Эстонии. В 2020 году Выруская гимназия была удостоена звания "Школа года Эстонии".