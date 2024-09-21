Ноу-хау бывшей кохтлаярвески Софии Вендер помогает людям повысить юридическую грамотность

Выпускница Кохтла-Ярвеской Таммикуской гимназии София Вендер (в девичестве Сергеева), несмотря на то, что с 16 лет стала востребованной моделью и перед ней открылся весь мир, не остановилась на этой профессии и, не отказываясь от карьеры модели, поступила в Тартуский университет и стала магистром права. Успешно развивается в сфере юриспруденции, придумала и запустила уникальную платформу, которая помогает людям разобраться в юридических тонкостях трудовых договоров. О том, зачем успешной модели другая профессия и как все успевать, - наш разговор.