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Ноу-хау бывшей кохтлаярвески Софии Вендер помогает людям повысить юридическую грамотность

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София Вендер с 13-летним сыном Владиславом и 12-летней дочерью Викторией иногда работают моделями вместе.
София Вендер с 13-летним сыном Владиславом и 12-летней дочерью Викторией иногда работают моделями вместе. Фото: Erakogu

Выпускница Кохтла-Ярвеской Таммикуской гимназии София Вендер (в девичестве Сергеева), несмотря на то, что с 16 лет стала востребованной моделью и перед ней открылся весь мир, не остановилась на этой профессии и, не отказываясь от карьеры модели, поступила в Тартуский университет и стала магистром права. Успешно развивается в сфере юриспруденции, придумала и запустила уникальную платформу, которая помогает людям разобраться в юридических тонкостях трудовых договоров. О том, зачем успешной модели другая профессия и как все успевать, - наш разговор.

CV: София Вендер

  • Родилась в Кохтла-Ярве в 1985 году.
  • Закончила Кохтла-Ярвескую Таммикускую гимназию в 2004 году.
  • В 1995-2003 годах училась в Ахтмеской школе искусств по классу пианино.
  • В 2005-2008 годах училась в высшей школе "Майнор" по специальности "психология".
  • В 2012-2015 годах училась в Тартуском университете по специальности "правоведение".
  • В 2015-2017 годах училась в магистратуре Тартуского университета по специальности "правоведение".
  • Работала в различных юридических фирмах, занимаясь консультированием и подготовкой процессуальных документов.
  • С 2022 года - основатель и юрист платформ www.contractOK.ee и www.smartlegal.ee.

- Если не все, то многие девчонки мечтают стать моделями. Тебе повезло?

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