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Каукси, Куру и Уускюла получат канализацию летом 2026 года

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По ручью Каукси в Чудское озеро в будущем будет стекать только очищенная сточная вода. Сейчас сточные воды просто просачиваются из множества старых колодцев-отстойников в землю и загрязняют как грунтовую воду, так в конце концов и Чудское озеро.
По ручью Каукси в Чудское озеро в будущем будет стекать только очищенная сточная вода. Сейчас сточные воды просто просачиваются из множества старых колодцев-отстойников в землю и загрязняют как грунтовую воду, так в конце концов и Чудское озеро. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Строительство водопровода откладывается, так как пособия получили наполовину меньше, чем просили.

По соглашению с Алутагузеской волостью АО "Emajõe Veevärk", как водный предприниматель, просило на строительство системы канализации и водоснабжения в районе Каукси три миллиона евро из меры, предназначенной для развития жизненной среды в самоуправлениях с уменьшающимся населением.

Денег выделили ровно наполовину меньше, то есть 1,5 миллиона евро.

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