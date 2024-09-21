Каукси, Куру и Уускюла получат канализацию летом 2026 года

По ручью Каукси в Чудское озеро в будущем будет стекать только очищенная сточная вода. Сейчас сточные воды просто просачиваются из множества старых колодцев-отстойников в землю и загрязняют как грунтовую воду, так в конце концов и Чудское озеро.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik