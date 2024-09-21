Строительство водопровода откладывается, так как пособия получили наполовину меньше, чем просили.
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Каукси, Куру и Уускюла получат канализацию летом 2026 года
По соглашению с Алутагузеской волостью АО "Emajõe Veevärk", как водный предприниматель, просило на строительство системы канализации и водоснабжения в районе Каукси три миллиона евро из меры, предназначенной для развития жизненной среды в самоуправлениях с уменьшающимся населением.
Денег выделили ровно наполовину меньше, то есть 1,5 миллиона евро.