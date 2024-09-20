Инспекторы по надзору за безопасностью Идаского спасательного центра проверили пожарную безопасность учебных заведений в Ида и Ляэне-Вирумаа. Всего в Ида- и Ляэне-Вирумаа было проверено 45 школ и детских садов, из них 31 в Ида-Вирумаа. Недостатки были обнаружены в 24 проверенных учреждениях Ида-Вирумаа, только в семи недостатков не было.
В большинстве проверенных учебных заведений Ида-Вирумаа инспекторы обнаружили нарушения пожарной безопасности
В Ида-Вирумаа больше всего проблем возникало с противопожарными дверями, которые не закрывались самостоятельно до конца, эвакуационное освещение было неполным или не в рабочем состоянии, а пути выхода и эвакуации и подъезды не соответствовали требованиям.
«В случае пожара или его угрозы всем должна быть предоставлена возможность быстро и безопасно покинуть здание. Если на путях выхода и эвакуации хранятся посторонние предметы, а двери, предназначенные для эвакуации, не имеют возможности открыть их без ключа, это может поставить под угрозу жизнь людей, находящихся в здании», — пояснила инспектор безопасности Карин Вийтмаа.