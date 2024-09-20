В большинстве проверенных учебных заведений Ида-Вирумаа инспекторы обнаружили нарушения пожарной безопасности

Инспекторы по надзору за безопасностью Идаского спасательного центра проверили пожарную безопасность учебных заведений в Ида и Ляэне-Вирумаа. Всего в Ида- и Ляэне-Вирумаа было проверено 45 школ и детских садов, из них 31 в Ида-Вирумаа. Недостатки были обнаружены в 24 проверенных учреждениях Ида-Вирумаа, только в семи недостатков не было.