Трубочист: если не умеешь топить, труба загорится!

Трубочист вспоминает случай, связанный с неправильной растопкой. «Однажды один француз, проживавший в Сауэ, позвонил и пожаловался, что у него горит дымовая труба. Я приехал – труба действительно горела. За трубой находился обычный камин с воздушным отоплением и каминной топкой, который не сохраняет тепло, – рассказал он. – Раньше я думал, что отопительная система с таким камином не может гореть, потому что все тепло уходит прямиком в дымовую трубу, но на деле все оказалось иначе».

Француз развел огонь и наполовину закрыл задвижку и подачу входящего воздуха – полгода он топил так, и труба закоптилась до такой степени, что загорелась. Вяэртныу подумал, мол, простим француза – что он понимает в растопке. Но через год аналогичная проблема возникла и у русского мужчины в центре города, а вскоре – и у одного эстонца в волости Раэ.

«Тогда мне стало ясно, что неважно, какой ты национальности, если ты не умеешь топить, дымовая труба загорится!» – отметил трубочист.

Как топить правильно?

* Влажность дров должна быть менее 20 процентов.

* Использование брикетов. Растопку следует начинать с дров, так как брикет дает много местного тепла, но не сушит дымовую трубу. Брикетов лучше использовать в три раза меньше, чем дров, в противном случае топка так или иначе сломается. То же самое происходит, когда в топку за один прием кладут больше дров, чем разрешают производитель или печник.

* Ни в коем случае нельзя жечь в топке бумагу, если дымовая труба не просушена: в этом случае отопительная система точно закоптится. Сжигать мусор в топках (в том числе крашеную древесину) запрещено!

* Предотвращайте пожары. Одна из основных причин пожаров – перегрев систем отопления. Зачастую накопительные нагреватели имеют стенку из полнотелого кирпича и отдают тепло с задержкой: утром топишь, а днем тепло выходит. В холодную погоду людям хочется согреться побыстрее, поэтому иногда они топят снова, думая, что первого раза было недостаточно. И тогда, если есть манжета, соединенная с кирпичной стеной, а рядом – воспламеняющийся материал, пожар обеспечен.

* Исходите из рекомендаций производителя. Производитель указывает, сколько материала для растопки можно положить в топку за один раз. Например, для средней каминной печи Salzburg это 10 кг дров с шагом в 2 кг, а новое количество добавляется, когда предыдущее обугливается. Каменку в бане тоже нельзя топить слишком сильно!

* Цикл топки обычно рассчитывается так, что четыре часа топят и не менее восьми часов отопительная система остывает. В случае массивных печей накопительного типа интервал охлаждения обычно составляет 20 часов.

* О заглушке. Во время топки задвижка должна быть полностью открыта, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток, когда отходящий газ идет в дымовую трубу. Также во время топки должен обеспечиваться доступ свежего воздуха в топочную камеру. Для процесса горения необходим кислород. При неполном сгорании не вырабатывается достаточно тепла и образуется больше вредных соединений, включая угарный газ и сажу. Эти вещества не только снижают эффективность отопления, но и опасны для здоровья.

* Об отдушниках. Для обеспечения достаточного потока воздуха рекомендуется предусмотреть один отдушник в 120 мм на каждые 20 квадратных метров. Бытует мнение, что для притока воздуха достаточно вентиляционного зазора в окне или негерметичной двери. Окна сталинских времен, вероятно, пропускали достаточно воздуха, а современные – нет!

Источник: Мати Вяэртныу