ВИДЕО, ФОТОГАЛЕРЕЯ В Йыхви стартовал фестиваль культурных обществ

В этом году в фестивале примут участие 25 национальных обществ Ида-Вирумаа, которые также предложат такие национальные блюда, как узбекский плов, татарская шурпа, еврейские форшмаки.

И на музыкальной площади, и в концертном зале Йыхви можно поиграть в народные игры, посмотреть выставки, посмотреть выступления различных культурных обществ и поучаствовать в мастер-классах.

На открытии фестиваля на музыкальной площади выступил эстонский ансамбль народного танца "Virulane". Впервые пройдет демонстрация национальных костюмов фестиваля "Народная одежда - наше сокровище".

Керсти Лойте, председатель правления общества искусств и ремесел Вирумаа, рассказывает о ежегодном мероприятии Эстонской ассоциации народного искусства и ремесел «Народный сквер 2024/25» и рассказывает об истории создания и ношения народной одежды.

Марина Кувайцева, руководитель нарвского ансамбля «Супрядки», исследовательница народных традиций, готовит парад народных костюмов разных национальностей, проживающих в нашем регионе.

Фестиваль традиционно завершается большим концертом независимых коллективов культурных обществ национальных меньшинств. Специальный гость – ансамбль "Sudenmorsiamet" («Волчьи невесты») из Хельсинки.