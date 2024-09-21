Открыт прием кандидатур на премии в области интеграции

В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 25-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции в пяти номинациях:

* Золотой фонд интеграции – популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции;

* Создатель диалога культур – претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком;

* Искра года – человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции;

* Вестник года – формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов;

* Специальная премия Года богатства культур – повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и способствование его развитию в рамках Года богатства культур.

В кандидаты на премии в области интеграции можно выдвинуть людей и организации из разных сфер за деятельность с 1 сентября 2023 по 31 декабря 2024 года. В номинации «Золотой фонд интеграции» приветствуются деятели, которые вносят свой вклад в интеграцию на протяжении многих лет.

Лауреатов из предложенных кандидатур выберет жюри, состоящее из экспертов в области интеграции. Каждый номинант получит премию в размере 1000 евро. Министр культуры Хейди Пурга наградит лауреатов этого года на торжественной церемонии, которая состоится в Таллинне 10 декабря 2024 года.

Прием кандидатур на премии в области интеграции открыт до 2 октября 2024 года. Анкету и всю подробную информацию можно найти на сайте Фонда интеграции по адресу integratsioon.ee.