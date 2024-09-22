В День народов Эстонии будет поднят сине-черно-белый флаг

Праздник, который отмечается 24 сентября, посвящен как эстонцам, так и другим национальным общинам, проживающим в Эстонии. В этом году, как сообщил Фонд интеграции, в Год богатства культур, появляется возможность отпраздновать День народов более масштабно, чем когда-либо: поднять сине-черно-белый флаг дома, в офисе или в другом месте, нарядиться в национальные костюмы или добавить национальные элементы в наряды, а также принять участие в различных мероприятиях, которые будут проводиться в каждом уезде.