Команда Года богатства культур приглашает отметить День народов Эстонии. Фонд интеграции призывает поднять флаг Эстонии, нарядиться в национальные костюмы или добавить в повседневную одежду элементы национального стиля - чтобы таким образом показать: вместе мы - Эстония.
В День народов Эстонии будет поднят сине-черно-белый флаг
Праздник, который отмечается 24 сентября, посвящен как эстонцам, так и другим национальным общинам, проживающим в Эстонии. В этом году, как сообщил Фонд интеграции, в Год богатства культур, появляется возможность отпраздновать День народов более масштабно, чем когда-либо: поднять сине-черно-белый флаг дома, в офисе или в другом месте, нарядиться в национальные костюмы или добавить национальные элементы в наряды, а также принять участие в различных мероприятиях, которые будут проводиться в каждом уезде.
Программа Дня народов включает как традиционные мероприятия, так и новые инициативы в каждом уезде, где можно бесплатно познакомиться с культурой как эстонской, так и других народов.
Мероприятия, которые пройдут до 30 сентября и посвящены Дню народов Эстонии, подготовлены в сотрудничестве с Ассоциацией народов Эстонии, Эстонским центром народной культуры, Союзом культурных объединений Эстонии, Таллиннским Департаментом культуры и спорта, Интеграционным центром Ида-Вирумаа и различными национальными культурными объединениями.
С программой празднования Дня народов Эстонии можно ознакомиться на веб-странице Фонда интеграции.
- Год богатства культур - это тематический год, проводимый Министерством культуры и Фондом интеграции с целью подчеркнуть многообразие культур как эстонских, так и всех других народов, живущих в Эстонии.
- Ассоциация народов Эстонии продолжает работу, начатую на первом Форуме народов Эстонии. Он собрался 24 сентября 1988 года и поддержал восстановление независимости Эстонии. По предложению ассоциации, в 2005 году министр народонаселения Пауль-Эрик Руммо объявил 24 сентября Днем народов.