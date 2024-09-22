Астрономическое лето кончилось: Нарва вступила в права Осенней столицы Эстонии

Открытие культурно-развлекательной программы Осенней столицы прошло днем 22 сентября в Нарвском доме культуры "Ругодив": "Времена года" Антонио Вивальди исполнил британский скрипач Майкл Фойл в сопровождении Нарвского симфонического оркестра. Перед началом концерта классической музыки мэр Нарвы Яан Тоотс торжественно принял переходящий деревянный жезл, символизирующий обладание титулом сезонной столицы.

На сцене вместе с Тоотсом традиционно присутствовали и с приветственными словами выступили представители других сезонных столиц - Отепяэ, Тюри и Пярну, а также города Таллинна. Таллинн представляла вице-мэр Маргот Роозе.

Для Тоотса это была первая такая церемония, так как главой приграничного города центрист из Тарту стал только в прошлом октябре.

За три месяца Осенней столицы в Нарве пройдут, как и в предыдущие годы, много концертов, театральных представлений, выставок, фестивалей, развлекательных и спортивных мероприятий. Ознакомиться детальнее с программой мероприятий можно на официальном веб-сайте Нарвы.

Астрономическая зима наступит в Эстонии 21 декабря в 11 часов 21 минуту. В тот день Нарва передаст волости Отепяэ почетный титул и к нему прилагающийся символический жезл.

Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но конкретно осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.

На самом деле в самый первый раз Нарва была осенней столицей Эстонии еще в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но то начинание тогда не прижилось.