Спасательный департамент отправляется на проверку дымовых и угарных датчиков

- В прошлом году мы проверили дымовые датчики в примерно 5500 домах и обнаружили, что в четверти из них не было работающего датчика. Это вызывает серьезное беспокойство, потому что если сегодня произойдет пожар, то в четверти домов в Эстонии датчик не сработает, так как его либо нет, либо он неисправен. Наличие работающих дымовых и угарных датчиков должно быть таким же естественным, как исправные тормоза в автомобиле, - сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала и добавила, что каждый должен заботиться о безопасности своего дома и семьи.

Проверки будут проходить с 23 по 27 сентября до 19 часов вечера. Инспекторы вместе со спасательными командами будут осуществлять проверки. Если датчик отсутствует или неисправен, может быть наложен штраф в размере 40 евро. Цель проверки - убедиться, что в домах установлены и исправно работают датчики дыма и угарного газа.

Во время проверок на инспекторах и спасателях будет официальная форма Спасательного департамента, а также у них будут при себе служебные удостоверения - в случае сомнений можно попросить показать удостоверение.

В каждом доме должен быть как минимум один работающий дымовой датчик. Рекомендуется установить датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. Угарный датчик должен быть в каждом доме с твердотопливной системой отопления (камин, печь, плита, котел).

Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости незамедлительно замените батарею датчика и установите его обратно. Тестирование важно для обеспечения исправной и постоянной готовности датчиков.

За первые 8 месяцев 2024 года в пожарах погибли 26 человек. В 17 жилых зданиях (85%) не было дымового датчика. По состоянию на 8 месяцев, 77 человек из 40 домов избежали пожаров и происшествий благодаря наличию работающих дымовых датчиков