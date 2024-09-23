В Нарве спасли попавшую с беду редкую птицу

Прибывшие на место спасатели аккуратно словили птицу с поврежденным крылом и доставили к себе в часть. Выяснилось, что попавший в беду пернатый гость - сипуха, крупная сова, распространенная в Северной Европе и Азии. У нее светло-серое оперение с темными полосами и большая круглая морда, характерная для многих сов. Сипуха находится под охраной в Эстонии и считается довольно редкой птицей.