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В Нарве спасли попавшую с беду редкую птицу

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Утром в 22 сентября перед подъездом многоквартирного дома на улице Йоала в Нарве была замечена сова, которая не могла летать
Утром в 22 сентября перед подъездом многоквартирного дома на улице Йоала в Нарве была замечена сова, которая не могла летать Фото: Päästeamet

Утром в воскресенье перед подъездом многоквартирного дома на улице Йоала в Нарве была замечена сова, которая не смогла летать. 

Прибывшие на место спасатели аккуратно словили птицу с поврежденным крылом и доставили к себе в часть. Выяснилось, что попавший в беду пернатый гость - сипуха, крупная сова, распространенная в Северной Европе и Азии. У нее светло-серое оперение с темными полосами и большая круглая морда, характерная для многих сов. Сипуха находится под охраной в Эстонии и считается довольно редкой птицей. 

В тот же день больную птицу забрали сотрудники частного зоопарка в Пяйте.

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Нарва
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