По результатам опроса общественного мнения, 64 процента жителей Эстонии предпочитают модель государства с низкими налогами и ограниченным количеством государственных услуг.
Большинство жителей Эстонии обменяли бы социальные гарантии на более низкие налоги
Опрос был проведен 17 сентября социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, в нем приняли участие около 1000 человек, сообщает rus.err.
Респондентам предложили выбрать одно из двух направлений для развития Эстонии: либо снижение налогов и сокращение государственных услуг, либо увеличение госуслуг и повышение налогов.
64%, высказались за снижение налогов и уменьшение услуг, 17% предпочли больше госуслуг и высокие налоги, а 19% не смогли определиться.
Наибольшую поддержку первый вариант получил среди сторонников EKRE, Isamaa, партии "Правые", Центристской партии и Eesti 200.