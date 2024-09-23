Большинство жителей Эстонии обменяли бы социальные гарантии на более низкие налоги

Опрос был проведен 17 сентября социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, в нем приняли участие около 1000 человек, сообщает rus.err.

Респондентам предложили выбрать одно из двух направлений для развития Эстонии: либо снижение налогов и сокращение государственных услуг, либо увеличение госуслуг и повышение налогов.

64%, высказались за снижение налогов и уменьшение услуг, 17% предпочли больше госуслуг и высокие налоги, а 19% не смогли определиться.

Наибольшую поддержку первый вариант получил среди сторонников EKRE, Isamaa, партии "Правые", Центристской партии и Eesti 200.