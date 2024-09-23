В Нарве за один день семь человек отравились газом

В 16.35 спасателей вызвали в квартирный дом на улице Креэнхольми в Нарве, где ощущался запах газа и находившимся в квартире людям стало плохо. Позвонивший в центр тревоги человек сам отвез двух бывших в квартире людей в больницу.

Спасатели обнаружили утечку газа из установленной недавно газовой плиты. Угрозы для соседних квартир не было. Газовый кран в квартире закрыли и на место вызвали газовых техников.

В девять часов вечера того же дня в центр тревоги позвонили и сообщили об утечке газа в одной из квартир на проспекте Кангеласте в Нарве, где детям стало плохо.

Во время телефонного разговора жильцов попросили немедленно покинуть квартиру. Скорая помощь доставила в больницу пять членов семьи.

Спасатели установили утечку газа в ванной комнате квартиры. Газовый кран в квартире перекрыли, а окна открыли для проветривания. В квартире отсутствовали датчики дыма и угарного газа. Жильцам запретили пользоваться газовым бойлером.

Спасательный департамент напоминает, что угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, то есть выявить его утечку и распространение без соответствующего датчика невозможно. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, когда концентрация угарного газа в воздухе начинает приближаться к уровню, который опасен для здоровья человека.

В случае опасности надо как можно быстрее покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Выходя из помещения, надо открыть для проветривания окна и заслонки отопительного оборудования. Если самочувствие плохое и симптомы отравления сильные, то нужно позвонить по номеру экстренной помощи 112. Датчик угарного газа нужно устанавливать в домах с газовым оборудованием (газовый котел или газовый водонагреватель) и с оборудованием, работающим на твердом топливе: плита, печь, камин, котел. Дополнительная информация: www.vingugaas.ee.