Эстонская пресса вместе со всем миром отмечает Всемирный день новостей

Длящаяся с 24 по 28 сентября всеобщая кампания "Выбирай правду!" напоминает, что в эпоху распространения ложной информации, поляризации общества и создания-распространения информационной шумихи социальными сетями и искусственным интеллектом для всех нас важна, как никогда прежде, пресса, основанная на фактах, с ответственностью относящаяся к редактированию и соблюдающая требования профессиональной этики.

- Часто мы воспринимаем прессу на своем языке как нечто само собой разумеющееся и, говоря о ней и оценивая ее роль, проявляем высокомерие, невнимательность и небрежность. Тем не менее профессиональные СМИ являются одними из влиятельнейших - и, к сожалению, зачастую одними из немногих - институтов, которые в состоянии навести порядок в информационной путанице и потребовать от находящихся у власти ответственности за свои слова и поступки, - сказал исполнительный руководитель Союза медиапредприятий Эстонии Вяйно Коорберг. - Если мы допустим увядание своей прессы, то в результате пострадают все граждане, а также общество в целом.

Цель всеобщей кампании, проводимой по инициативе объединяющей главных редакторов печатных изданий всемирной организации World Editors Forum и Канадского фонда журналистики, - напомнить своим читателям, зрителям и слушателям о ценности профессиональной журналистики и попросить их о поддержке своих любимых медийных изданий. "Демократия выживет только благодаря прессе. Причем именно они обе находятся под угрозой угасания", - передает посыл кампании впечатляющее видео, где подчеркивается: от того, насколько четкой является граница между правдой и ложью, зависит будущее человечества.

Присоединившиеся к кампании издания призывают своих читателей, политиков и общественных деятелей поддерживать свои печатные издания и выступать против распространения ложной информации.

Деятельность и жизнеспособность СМИ все больше зависит от наших читателей, зрителей и слушателей. "Вместе мы сильнее. Намного сильнее", - сказал главный редактор южноафриканской ежедневной газеты "Daily Maverick" Бранко Бркич.

В Эстонии к кампании присоединились Эстонский союз медиапредприятий, Эстонское национальное вещание, "Delfi Meedia", "Duo Media", "Postimees Grupp", TV3, "Õhtuleht Kirjastus", "Hiiu Leht", "Põhjarannik" и "Saarte Hääl".

Домашняя страница кампании: www.worldnewsday.org.