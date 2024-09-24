Субботний день в Йыхви был самым ярким в эту осень - и не только потому, что ласково светило солнце, а потому, что музыкальная площадь пестрела разнообразием красок: сотни людей в народной одежде, множество украшений, музыка и танцы. Аромат русских пирогов, татарской шурпы прямо с костра, узбекского плова и прочих яств будил аппетит. Гости ели, пили, а задорная музыка порой заставляла пуститься в пляс. Изюминкой юбилейного фестиваля - "Творческий котел" закипел в 20-й раз - стало дефиле "Народная одежда - наше сокровище".