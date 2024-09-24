ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Фестиваль "Виру кантри" переехал из Сомпа в Ярвескую часть Кохтла-Ярве

Одна из организаторов Хельги Коплиорг очень довольна: с погодой повезло, приехали гости и зрителей было тоже очень много.

- Это традиционный ежегодный фестиваль, который проходит в сентябре и который прежде собирал любителей танцев и музыки кантри из разных уголков региона и страны в Сомпа, - сказала она. - Многие горожане говорили, что с удовольствием поучаствовали бы, но в ту часть города не очень удобно добираться. Поэтому решили в этом году устроить праздник около центра культуры.

Разнообразить его помогли ярмарка народных промыслов, мастер-классы, кафе и развлечения для детей. Все это, безусловно, привлекло много публики.

Собеседница добавила, что главная цель кантри-фестиваля - популяризировать этот стиль искусства, доступный в любом возрасте. В Кохтла-Ярве действует только одна группа "А.С.D.", которую она возглавляет уже десять лет. Есть еще группа в Мяэтагузе.

На праздник в Кохтла-Ярве приехали коллеги из Тарту, Раквере, Раазику (поселок в Харьюмаа). В концерте участвовали также многие детские и взрослые танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры и других уголков Ида-Вирумаа. Было людно, весело и познавательно.

- Все ожидания оправдались, лично мое мнение, что "Виру кантри" должен прописаться именно здесь, где больше людей имеют возможность приобщиться, - подвела итог Хельги Коплиорг, - прохожие идут гулять в парк и останавливаются. Удобно здесь и тем, что если вдруг погода подведет - места под крышей центра культуры всем хватит. Продолжать будем, поищем и новые идеи, как превратить это событие еще в более красочное и масштабное.