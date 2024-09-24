Сильные духом идавирусцы завоевали медали чемпионата Эстонии по ультрабегу на 100 км

У мужчин в беге по 2-километровому асфальтированному кругу Силламяэской трассы здоровья стартовали 12 ультрабегунов, из которых 100 км пробежали семеро - среди них эстонцев было четверо, до финиша дошли также два литовца и один венгр. Уверенно победил в ультрабеге Каур Алле с Сааремаа, потративший на преодоление 100 км 8 часов 8 минут 29 секунд, то есть его средняя скорость составила 12,3 км/ч. Занявший второе место Рейго Лехтла прибежал на финиш через 50 минут после победителя.