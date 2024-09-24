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Сильные духом идавирусцы завоевали медали чемпионата Эстонии по ультрабегу на 100 км

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Аэт Кийсла.
Аэт Кийсла. Фото: Erakogu / Gurmeejooksud

На первом чемпионате Эстонии по ультрабегу на 100-километровую дистанцию, состоявшемся в субботу в Силламяэ, из идавирусцев медали завоевали в своих зачетах как Герман Терехов, так и Аэт Кийсла.

У мужчин в беге по 2-километровому асфальтированному кругу Силламяэской трассы здоровья стартовали 12 ультрабегунов, из которых 100 км пробежали семеро - среди них эстонцев было четверо, до финиша дошли также два литовца и один венгр. Уверенно победил в ультрабеге Каур Алле с Сааремаа, потративший на преодоление 100 км 8 часов 8 минут 29 секунд, то есть его средняя скорость составила 12,3 км/ч. Занявший второе место Рейго Лехтла прибежал на финиш через 50 минут после победителя.

Еще на 22 минуты больше потребовалось ида-вирумааскому "железному человеку" Герману Терехову, который и завоевал бронзовую медаль.

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