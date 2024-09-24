Над создаваемой на терриконе шахты "Viru" радарной станцией установлен купол

По словам руководителя северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма, внутренние и наружные работы в установленном на вершине террикона радарном здании закончены и сейчас идет закрепление радома, то есть купола радара.

Заметный издалека белый радом предназначен для защиты от погодных воздействий, чтобы снег и лед не повредили радар. "С помощью радара можно видеть другую сторону границы и радар позволяет выявлять самолеты и дроны, улучшая таким образом воздушную картину НАТО в нашем регионе", - отметил он.