Вт, 24.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Над создаваемой на терриконе шахты "Viru" радарной станцией установлен купол

Copy
Над построенным на вершине террикона бывшей шахты "Viru" зданием радарной станции на прошлой неделе появился купол, со стороны напоминающий мяч для гольфа. Сам радар разместят в здании в первой половине следующего года.
Над построенным на вершине террикона бывшей шахты "Viru" зданием радарной станции на прошлой неделе появился купол, со стороны напоминающий мяч для гольфа. Сам радар разместят в здании в первой половине следующего года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Над создаваемой на терриконе бывшей шахты "Viru" радарной станцией установили белый купол, который, если смотреть с шоссе Йыхви-Тарту, напоминает мяч для гольфа.

По словам руководителя северо-восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма, внутренние и наружные работы в установленном на вершине террикона радарном здании закончены и сейчас идет закрепление радома, то есть купола радара.

Заметный издалека белый радом предназначен для защиты от погодных воздействий, чтобы снег и лед не повредили радар. "С помощью радара можно видеть другую сторону границы и радар позволяет выявлять самолеты и дроны, улучшая таким образом воздушную картину НАТО в нашем регионе", - отметил он. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх