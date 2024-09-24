ОДИН ВОПРОС Почему граждане государства-агрессора должны выбирать собрания городов Кохтла-Ярве, Нарва, Таллинн и других самоуправлений?

ВЛАДИМИР СВЕТ, министр инфраструктуры, СДПЭ:

- Проживающих в Эстонии граждан Беларуси и России можно рассматривать как граждан государств-агрессоров, но можно сказать и так, что это наши люди, которые связали свою жизнь с Эстонией.

Наша цель сделать так, чтобы эти люди были больше связаны с нашим государством. В идеале было бы правильно, чтобы люди, находящие, что Эстония - их дом, ходатайствовали об эстонском гражданстве и получали его.

Если мы лишим их сейчас права голоса на выборах, то мы оттолкнем их от себя и потом эти возникающие от такого отчуждения проблемы будут еще больше. Мы должны больше вести диалог с этими людьми.