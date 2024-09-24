ПЕРЕДОВИЦА Привилегия, которой трудно найти оправдание

Бывший министр финансов Март Вырклаэв недавно заявил, что если отпуск государственных служащих также сократить до 28 календарных дней, то государство сможет сэкономить более 50 миллионов евро в год, что является значительной суммой, с учетом трудностей, с которыми сталкивается коалиция при сокращении расходов.

Поиск статей экономии крайне важен сейчас, во время нынешнего ралли повышения налогов. Но, с другой стороны, это также стало бы шагом к справедливости. Более длительный отпуск для госслужащих - это привилегия, для которой трудно найти обоснование и разумные аргументы.

С точки зрения справедливости также трудно понять, почему у депутатов Рийгикогу такие большие перерывы в работе как летом, так и на Новый год. Все эти разговоры о том, что это время тратится на работу и встречи с избирателями, являются темой для анекдота. Нельзя сказать, что депутаты и в рабочее время очень много работают - лишь недавно был четверг, когда заседание длилось целых две минуты, потому что ни одного законопроекта для обсуждения не было.

Когда наступают трудные времена и политики призывают людей к экономии, взваливая на их плечи более тяжелое налоговое бремя, то и сами политики и чиновники должны придерживаться той же линии.

В ближайшем будущем мы увидим, что выйдет из этой идеи сбалансировать отпуска чиновников с отпусками других людей. Но стоит опасаться, что чиновничество дружно найдет десятки предлогов относительно того, насколько это противоречит их всевозможным правам и поэтому допустить это нельзя.