Что вы делаете, чтобы промышленность Эстонии развивалась?

ЯАНУС КАРИЛАЙД: Надо признать, что теперь генератор обтекаемых ответов сломался. Хотя, может быть, в этом виноват и сам спрашивающий. Я должен, значит, спрашивать таким образом, чтобы нельзя было отвечать так абстрактно и обтекаемо, дескать, совершим шаги - и жизнь станет более надежной. Я спрошу тогда так: оценка литовских экспертов-экономистов и тамошних идеологов экономического роста такова, что в условиях экономического спада не устраивают такого налогового фестиваля - как вы это прокомментируете и что все-таки стоит за этим литовским государством и его решениями, что они в состоянии оживить свою экономику? Может быть, я сделал свой вопрос более конкретным.

КРИСТЕН МИХАЛ: Конечно сделали. И я согласен с этим, даже если бы этого не говорили литовские эксперты, которых вы тут привели на дебаты. Мое мнение такое же: этот налоговый фестиваль в любом случае должен закончиться. Он производит дополнительную неуверенность.

Я и прежде цитировал здесь на инфочасе президента республики, который говорил, что бесконечные дебаты превращаются уже в источник неуверенности, в какой-то момент надо принять решения и идти дальше. Сигналом этого правительства после принятия бюджетных решений было то, что налоговый фестиваль заканчивается. Ежеквартально не будет новых налоговых торгов. И все, у кого имеются разные идеи, одна получше, другая похуже, и кто являются большими налоговыми энтузиастами, смогут высказать эти энтузиастские налоговые идеи, идя на выборы 2027 года. Так что вы правы - во-первых, должен закончиться налоговый фестиваль.

Во-вторых, что касается позиций Литвы и Эстонии в экономике. Экспортные партнеры. Я считаю, что это стало бы, может быть, первым ответом, касающимся региона. Наверняка там много разных вариантов в экономике и отраслях экономики. Охлаждение нашего региона. Ситуация с экспортными партнерами. Экспортные возможности Финляндии, Швеции, Северных стран в настоящий момент хуже, чем возможности литовских экспортных партнеров. Это наверняка является одной из причин.

Я уверен, что эксперты-экономисты сумеют оценить и другие причины. Частью уверенности и является то, что налоговый фестиваль закончится. Дела в экономике пойдут лучше, придут налоговые деньги, возможен также рост. Из уверенности рождается рост.