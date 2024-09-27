На инфочасе 18 сентября член Рийгикогу Яанус Карилайд ("Isamaa") пожелал услышать от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), что правительство намерено сделать, чтобы промышленность развивалась и экономика начала расти, как в Литве.
Что вы делаете, чтобы промышленность Эстонии развивалась?
ЯАНУС КАРИЛАЙД: В последнее время много говорится об экономическом росте в Литве. Литовские эксперты-экономисты, а также предприниматели комментировали, что если хотите достичь такого же экономического роста, то не делайте так, как Эстония. Не правьте государством, как Эстония! С другой стороны, и в нашем парламенте есть "Riigikogu Toimetised", содержащий важные исследования. Промышленность необходима. Два аспекта. Комментарий литовских экспертов-экономистов, оценка и теперь вот это исследование. Что вы сделаете, чтобы наша промышленность все-таки на самом деле развивалась, создавая рабочие места и богатство?
КРИСТЕН МИХАЛ: При формировании этого правительства мы поставили перед собой цель создавать чувство уверенности в этом ненадежном мире. В той самой речи, которую я произносил здесь перед вами, я описал позиции и планы этого правительства, и доволен, что как лидер оппозиции и президент республики, так и многие другие правильно восприняли эти слова о надежности, то есть то, в каком направлении мы должны двигаться.
Надежность означает, что мы в состоянии приобрести то, что необходимо нашим Силам обороны. Внутри Эстонии это нужно, чтобы у людей была уверенность, чтобы предпринимать, инвестировать, создавать предприятия, планировать рост семей. Без уверенности ничего не вырастет, неуверенность очень дорого обходится экономике и жизням людей.
Второй важный аспект - конкурентоспособность экономики, ведь чтобы быть успешными, необходим также рост экономики, рост богатства людей и новые возможности. Для этого мы предпринимаем множество шагов, касающихся реформы планирования, и это значит, что планирование должно стать более быстрым. Мы переделали структуру правительства, чтобы у нас был министр экономики и промышленности, который отвечает за создание планировок.
В сотрудничестве с местными самоуправлениями мы создаем, подготавливаем запланированные территории, чтобы туда могли прийти и действовать производства и предприятия. Мы пересмотрим темпы использования европейских денег. Это одна из вещей, которые должны бы делаться скорее, максимально быстро, ведь когда в экономике сложные времена, то и при прежних кризисах более быстрое использование зарубежных средств помогало. Мы выполним также еще множество других разных действий.
Составной частью надежности является также приведение в порядок бюджета, то есть понимание того, каковы доходы и расходы государства. В любом маленьком домохозяйстве - Эстония в мировых масштабах, естественно, является малым домохозяйством - доходы и расходы должны идти в ногу, образуя в совокупности уверенность в том, что нужно покупать, что нужно нашим Силам обороны. Мы должны сигнализировать внутри и вовне, что Эстония выстоит и ее экономика сможет пойти в рост.
И кроме того, четвертым приоритетом является уровень жизни людей, это означает осуществление различных инвестиций по всей Эстонии. Это не значит, что инвестиции придут и уровень жизни повысится только, так сказать, в золотом круге, то есть в лучших регионах, а это значит на самом деле, что мы постараемся направлять инвестиции и различные меры также в те регионы, где имелось бы больше пространства для этого и где это больше повысило бы уровень жизни, дало новые рабочие места и возможности, ведь любые инвестиции и экономические возможности - это всегда более хорошая социальная политика, нежели просто раздача пособий. Вот таков короткий итог. Пожалуй, мы еще доберемся до дебатов на эту тему.
ЯАНУС КАРИЛАЙД: Надо признать, что теперь генератор обтекаемых ответов сломался. Хотя, может быть, в этом виноват и сам спрашивающий. Я должен, значит, спрашивать таким образом, чтобы нельзя было отвечать так абстрактно и обтекаемо, дескать, совершим шаги - и жизнь станет более надежной. Я спрошу тогда так: оценка литовских экспертов-экономистов и тамошних идеологов экономического роста такова, что в условиях экономического спада не устраивают такого налогового фестиваля - как вы это прокомментируете и что все-таки стоит за этим литовским государством и его решениями, что они в состоянии оживить свою экономику? Может быть, я сделал свой вопрос более конкретным.
КРИСТЕН МИХАЛ: Конечно сделали. И я согласен с этим, даже если бы этого не говорили литовские эксперты, которых вы тут привели на дебаты. Мое мнение такое же: этот налоговый фестиваль в любом случае должен закончиться. Он производит дополнительную неуверенность.
Я и прежде цитировал здесь на инфочасе президента республики, который говорил, что бесконечные дебаты превращаются уже в источник неуверенности, в какой-то момент надо принять решения и идти дальше. Сигналом этого правительства после принятия бюджетных решений было то, что налоговый фестиваль заканчивается. Ежеквартально не будет новых налоговых торгов. И все, у кого имеются разные идеи, одна получше, другая похуже, и кто являются большими налоговыми энтузиастами, смогут высказать эти энтузиастские налоговые идеи, идя на выборы 2027 года. Так что вы правы - во-первых, должен закончиться налоговый фестиваль.
Во-вторых, что касается позиций Литвы и Эстонии в экономике. Экспортные партнеры. Я считаю, что это стало бы, может быть, первым ответом, касающимся региона. Наверняка там много разных вариантов в экономике и отраслях экономики. Охлаждение нашего региона. Ситуация с экспортными партнерами. Экспортные возможности Финляндии, Швеции, Северных стран в настоящий момент хуже, чем возможности литовских экспортных партнеров. Это наверняка является одной из причин.
Я уверен, что эксперты-экономисты сумеют оценить и другие причины. Частью уверенности и является то, что налоговый фестиваль закончится. Дела в экономике пойдут лучше, придут налоговые деньги, возможен также рост. Из уверенности рождается рост.